Jenny Wennberg: Undersköterskan måste kunna lita på chefen

I Gävle återanvänder personal inom omsorgen engångsvisir. Det är förbjudet, men personalen gör det ändå.

I ett reportage i Arbetarbladet säger en undersköterska så här:

"Vi känner inte att vi kan ta ett nytt varje gång, för då tar det slut."

Reglerna rörande personalens skyddsutrustning finns där av en anledning. Att återanvända engångsutrustning i strid med regelverket är både obetänksamt och farligt. Det riskerar leda till att både personal och äldre blir sjuka och i värsta fall dör. Det är inte ett beslut omsorgspersonalen har rätt att fatta för de äldre.

Vad larmet tydligt visar, är att omsorgen i Gävle måste ta tag i situationen och det omgående.

Det visar också vad som händer när personal hamnar i en situation där skyddsutrustningen inte från start räcker till och det inte går att lita på sin arbetsgivare. I Gävle har personal trots allt fått stå och göra förkläden av plastsäckar tidigare under pandemin. Att det väcker misstro och otrygghet är självklart.

Beredskapen i Sverige har över hela landet varit undermålig när pandemin kom. Vi hade skyddsutrustning för att klara 1400 vårddygn och 5000 provtagningstillfällen. Att det var för lite insåg vem som helst redan från start. Den svenska beredskapen har sakta monterats ner på bred front över tid och då blir det så här.

Inköpen i regioner och kommuner har skötts i enlighet med den så kallade just in time-modellen vilket innebär att skyddsutrustning och annat köps in när den nästan är slut, allt för att inte stå med kostnaderna som lagerhållning innebär. Det är ett system som lånats från Toyota och bilindustrin till vården och omsorgen. Att det inte skulle funka i kris var solklart. I en pandemi går efterfrågan och produktionen av bilar ner, i vården och omsorgen blir behoven tvärtom mycket större. Lägg till detta stängda gränser, sjuka lastbilschaufförer och fabriksarbetare och det borde ha stått klart även för regioner och kommuner att systemet är uselt och oanvändbart i vården och omsorgen. Det har för övrigt också påpekas i ett flertal utredningar under de senaste åren rörande vår beredskap av bland annat Socialstyrelsen.

Men ingen har lyssnat.

Berättelsen om undersköterskor som spritar sina engångsvisir är berättelsen om en förtroendekris. Personalen behöver skyddsutrustning, men när krisen kom kunde de inte lita på att det fanns skyddsutrustning. På ett mänskligt plan är deras agerande därför begripligt.

Gävle kommun måste ta uppgifterna om personalen som bryter mot regler på allvar.

Vad tänker Gävle kommun egentligen göra för att sätta stopp för ett agerande som riskerar leda till smittspridning?

Och viktigast av allt; vad tänker man göra för att personalen faktiskt ska kunna lita på sin arbetsgivare igen?

Magnus Höijer, sektorchef vid Välfärd Gävle har en förtroendekris i sin organisation som måste hanteras. Nu.