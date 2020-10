Jenny Wennberg: Varför är Gävlemoderater så gnälliga?

"Man kan tro att kommunledningen har som uppgift att jävlas så mycket som möjligt med kommuninvånarna."

Ord och inga visor från Patrik Stenvard, Gävlemoderat med samma förhållningssätt till bilen som ett spädbarn till nappflaskan.

Patrik Stenvard är bekymrad, det är uppenbart. Nu när det går bra för Gävle, staden växer och fler bostäder byggs, ja då hamnar bilisterna i kläm. Tycker Stenvard.

I kommunfullmäktige höll han inte tillbaka vid senaste mötet:

"Man vill helt enkelt försvåra ytterligare för bilister. I det centerpartistiska Gävle finns det bara plats för de som passar in i den miljöpartistiska mallen."

Ganska trött retorik, men ok.

Pekka Seitola är partikompis med Patrik Stenvard och bilälskare även han.

"Man bekämpar bilen. Man försöker förbjuda bilen!"

Om det ändå vore så väl.

Therese Metz, som är Miljöpartist, lyfte intressanta fakta vid senaste fullmäktigemötet; 60 procent av alla bilresor i Gävle är kortare än fem kilometer.

Förlåt, men i mina öron låter det som att det finns folkhälsovinster att göra i Gävle på att få medborgarna att gå och cykla mer genom att anpassa staden till det som politiker. Som extra bonus gör man dessutom en insats för klimatet. Samma sak gäller en tur i kollektivtrafiken. Lite mer motion, lite bättre för klimatet.

Så tänker dock inte en Gävlemoderat.

Faktum är dock att det är alldeles för mycket bilar i Gävle centrum. Trafikplanen som antogs 2014 är feg och inte tillräckligt framåtlutad. Försöken med trafikavstängningar möttes av gnäll och genomfördes under oktober månad när svenskar borde få guldmedalj för att över huvud taget lämna hemmet. Att försöket med trafikavstängning inte blev succé fick en inte direkt av trilla av stolen av häpnad.

De allra flesta människor ser inte biltrafik som ett plus, förutom när man själv sitter i bilen. Trafik är inte något man söker sig till, det är inte något man vill bo nära och det är inte något man sätter sig och fikar mitt i. Så fort människor väljer utanför bilen, väljer vi bort bilen. Även om vi har bil, älskar bil och kör bil. När hörde du senaste någon prata om att det skulle vara så himla mysigt att bo bredvid en motorväg, eller valde uteservering för att det är mycket biltrafik vid den?

Tiden har sprungit förbi politiker som Patrik Stenvard. Och, för all del, Lars Beckman vars senaste excentriska utspel handlade om bojkott av en matkedja som ger den som köper vegetariskt rabatt. Problemet är bara att de själva inte har en aning om det. Kanske har dock Patrik Stenvard hört talas om Greta Thunberg? Resten av jordklotet har i vilket fall det. Till och med bilburen ungdom som hånar henne med töntiga klistermärken som det står "How dare you" har hört talas om henne.

Ledarsidan har länge förespråkat ett människovänligare Gävle centrum. I det ingår att göra mindre plats för bilarna och mer plats för människorna, för gångtrafikanter och cyklister. Det är också en av de stora trenderna inom stadsplanering; färre bilar, inte fler.

Gävle har potential, men potentialen ligger inte i avgaser och biltrafik. Och den ligger absolut inte i att gå åt ett helt annat håll än resten av världen.

Varför måste Gävlemoderaterna för övrigt jämt vara så gnälliga? Det enda som verkar göra dem riktigt, riktigt glada är Sverigedemokrater, avgaser och kött.