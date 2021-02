Jenny Wennberg: Varför behöver män mer trygghet?

Det gick snabbt när pandemin tog sig in i Sverige. In över våra gränser dundrade människor från after ski i alperna efter härliga sportlovsresor, som bidrog till att sprida coronaviruset i Sverige.

Sedan började helt andra människor förlora sina jobb.

Reportagen med kvinnor inom bland annat restaurangbranschen vars tjänster inte längre behövdes när restaurangerna avfolkades var många. Rapporterna började rulla in om smittspridning i omsorgen.

Coronakrisen har tydligt visat att det är skillnad på jobb och jobb. På jobb som är trygga och till och med kan utföras från hemmet. Och jobb som är otrygga och kräver att varje arbetade timme utföras i en verksamhet där arbetsgivaren inte ens alltid kan garantera säkerheten. som i omsorgen.

Sådär ser det ut jämt dock. Timvikariaten har alltid varit ett problem, men det krävdes att människor började dö på grund av dem för att vi över huvud taget skulle prata på riktigt om anställningsvillkoren i omsorgen. Trots det vill exempelvis Kristdemokraterna när de får bestämma över omsorgen inte ha tak för hur många timanställningar det egentligen får vara.

Hur tryggt vårt jobb är påverkar egentligen det mesta i vårt liv. Att sitta och vänta på att bli inringd till nästa arbetspass är att vara slav och inte kunna styra över sitt liv och sin tid. Hyresvärdar tittar på våra anställningar för att bedöma om vi kommer kunna betala vår hyra eller inte. Banklån kräver stabil och trygg ekonomi, vilket förutsätter stabil och trygg anställning.

21 procent av arbetarna är visstidsanställda, men bara 11 procent av tjänstemännen. Bland arbetarkvinnorna, de som bland annat arbetar med att ta hand om våra äldre anhöriga, är andelen ännu högre, runt 25 procent. Tryggast på jobbet har manliga tjänstemän det. Av dem är bara 10 procent visstidsanställda. Det visar LOs senaste rapport om våra anställningar.

LOs ordförande Susanna Gideonsson är orolig inför framtiden och sa i samband med att rapporten släpptes att "Risken är stor att pandemin kommer att öka skillnaden ytterligare."

Gideonssons oro är befogad. Redan före pandemin slängde vi oss med ord som "gigekonomi" och "prekariat". "Moderna" anställningsformer är i princip alltid otrygga anställningar, vilket över huvud taget inte är modernt. Det var så det såg ut vid det förra sekelskiftet. Det var vad arbetarrörelsen kämpade mot under hela det förra århundradet. Och det är vad arbetsrörelsen måste fortsätta kämpa mot. Ett bra steg i den riktningen vore om Socialdemokraterna visade lite ryggrad nästa gång Centern ens andas om att göra våra jobb otryggare.

Att arbetsgivare kommer frestas att peka på pandemin som ett bevis för behovet av "flexibilitet" för att snabbt kunna ställa om är ganska självklart. Hög arbetslöshet betyder dessutom huggsexa om de jobb som finns. Faktorerna som riskerar trycka vårt arbetsliv i fel riktning är många. Då måste det finnas någon som håller emot och står på arbetarkvinnornas sida.