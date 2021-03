Jenny Wennberg: Varför ska funktionsnedsatta vara fattiga Stefan Löfven?

Varje år släpper FUB sin rapport "Fångad i fattigdom" om funktionsnedsattas ekonomiska verklighet. Som rapporttiteln visar är funktionsnedsättningar synonymt med en fattigdomsfälla. Vilket är ett resultat av politiska beslut, inget annat.

Så här skriver FUBs ordförande om det hela:

"...när det gäller LSS-gruppens ekonomi handlar det snarare om medveten bortprioritering från regeringarna under den senaste 15 årsperioden. Ansvariga politiker är, genom ett stort antal statliga utredningar och rapporter, mycket väl informerade om hur illa det ekonomiska läget är för dessa funktionshindrade."

Alla partier vet med andra ord exakt hur fattiga funktionsnedsatta är.

Men inget händer. Den största insatsen för funktionsnedsattas ekonomi på flera år står Vänsterpartiet för, i form av det riktade statsbidraget för att alla kommuner ska betala ut habiliteringsersättning till de som går på daglig verksamhet.

Inkomsten efter skatt för de som har sjukersättningens garantinivå är knappt 8 000 kronor per månad. Det betyder enligt de utredningar som finns att många funktionsnedsatta går flera tusen kronor minus, varje månad. På grund av regeringar som struntat i dem.

Det här syns dock ofta inte eftersom anhöriga många gånger går in och stöttar ekonomiskt. Det kan handla om allt från att köpa en ny dator, betala räkningar till att köpa kläder som det annars inte finns plats för i budgeten.

Men den som har lite pengar sparade då? Ja, de pengarna kräver Sverige ska konsumeras. Sker inte det finns exempelvis inte möjlighet att få bostadstillägg.

När hela övriga samhället får råd av sparekonomer om att spara ihop till en buffert för oförutsedda händelser, för att sedan gå över till att spara i exempelvis fonder, är det något som inte gäller för funktionsnedsatta. De ska slösa.

Samhället kräver att funktionsnedsatta sätter sprätt på sitt sparkapital. Vilket är ett fullkomligt barockt förhållningssätt till sparkapital. Att lägga sparpengar på konsumtion, som att betala hyra och mat med pengar som ska vara din buffert, räknas knappast som förnuftigt ekonomiskt. I program efter program lyfter Lyxfällan upp hur oansvarigt det är att leva över sina tillgångar. Men det är vad Sverige kräver att funktionsnedsatta ska göra. Funktionsnedsattas ekonomi lever med andra ord efter en helt annan logik än den som gäller för övriga medborgare.

Den som är funktionsnedsatt ska alltså göra sig själv fattig, sedan kan samhället hjälpa till. En större buffert än 100 000 resulterar i att bostadstillägget försvinner. Finns eget sparkapital måste den som är funktionsnedsatt betala sin god man med sina sparpengar. För som ni minns går en stor andel funktionsnedsatta minus varje månad. Arvodet för gode män uppgår till runt 10 procent av årsinkomsten, ofta mer. Externa gode män tar alltid ut sitt arvode. När anhöriga är gode män finns det möjlighet för den som är funktionsnedsatt att åtminstone eventuellt slippa den kostnaden eftersom anhöriga inte alltid tar ut ersättning för sitt arbete.

Den fattigdomsfälla Sverige tvingar in funktionsnedsatta i är ett fullkomligt orimligt förhållningssätt till människor som aldrig kommer kunna komma ut på ordinarie arbetsmarknad. För det här handlar inte om pensionärer med ett helt yrkesliv och löneutveckling bakom sig. Det här handlar om människor som föds in i fattigdom eftersom de kan göra lite för att påverka inkomster och utgifter. Boendekostnaden är ett bra exempel på det. Den som bor i en gruppbostad har exempelvis sällan andra alternativ till boende. Kommunerna bestämmer kostnaden, och ofta är kostnaden så hög att det nästan inte blir något kvar i plånboken när hyran till kommunen är betald. I Gävle kostar det dyraste gruppboendet 7 011 per månad för en bostad om 52 kvadratmeter. I hyran ingår bemanningen på boendet. För att få assistans krävs i sin tur egen bostad. Men idag råder bostadsbrist i majoriteten av Sveriges kommuner. Så hyresrätt kan vara svårt att få tag på. Och eftersom Sverige bestämt att funktionsnedsatta ska vara fattiga betyder det att funktionsnedsatta ofta hänvisas till att bo kvar hemma längre än andra för att kunna få assistans, om de inte har turen att ha anhöriga som kan ordna en bostad åt dem. Spara till kontantinsats för att exempelvis köpa en bostadsrätt är det knappast tal om. För igen, finns det sparpengar kräver Sverige att de ska slösa upp på löpande utgifter och det går heller inte att spara för den som går minus varje månad. En inkomst på bara några tusenlappar i månaden efter skatt är inte bankernas drömkund. Den som har god man får dessutom inte försättas i skuld, så vad som återstår är i princip att köpa bostad kontant, eller ha anhöriga som kan köpa bostad åt dig.

Vad som finns kvar när samhället sviker är ofta anhöriga. Anhöriga som gärna och med varmt hjärta ställer upp på alla sätt de kan. Anhöriga som kämpar, därför att samhället inte gör det. Anhöriga som satsar sin energi och ekonomi, som tar ansvaret samhället inte tar. Anhöriga som blir utbrända och fattigare. För samhället sviker inte bara de funktionsnedsatta, Sverige sviker också deras anhöriga.

Systemet vi inrättat är ruttet.

Att leva med funktionsnedsättningar är svårt.

Men varför inte göra det så jävligt som möjligt, verkar partierna ha resonerat.

Annars hade man inte tvingat in funktionsnedsatta i en fattigdom som aldrig går att ta sig ur.