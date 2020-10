I halvtid ledde Brommapojkarna matchen på hemmaplan i Elitettan i fotboll mot Sandvikens IF med 1–0, efter mål av Mathilda Johansson Prakt. Men i andra halvlek jobbade sig Sandvikens IF in i matchen, och kvitterade genom Jessica Backman. Matchen slutade 1–1.

I nästa match möter Sandvikens IF Sunnanå hemma på söndag 8 november 13.00.