Johan Stendahl om sitt skuldberg och tiden i fängelse: "Domen var riktig men skulden ska bort"

Jag knackar på dörren hemma hos den omdiskuterade finansmannen Johan Stendahl där han är skriven i Tobo.

Tidningen har nyligen skrivit om att de så kallade skandalhusen på orten riskerat att bli av med vattnet på grund av obetalda räkningar. Men någon vattenavstängning blev det inte eftersom kommunala bolaget Temab i sista stund fick sina pengar.

Mitt uppdrag är att försöka reda ut vilken roll Johan Stendahl har när det gäller de vanskötta husen. Han som tidigare utsetts till en av landets värsta värdar av tidningen Hem & Hyra. Det är inte hans bolag som på pappret äger dem längre, men han verkar ändå företräda fastighetsägaren.

Johan Stendahl har av flera medier beskrivits som svåråtkomlig men jag hoppas ändå kunna få ställa ett par frågor om hyreshusen i Tobo. Och kanske någon om hans stora skatteskuld också.

Det slutar med något helt annat.

Mina knackningar bryter tystnaden i den regngrå majdagen och knackningarna ersätts av ljudliga hundskall.

En kraftig dogg står på andra sidan dörren och skäller och det går närmare två minuter innan en man visar sig vid sidan om hunden.

Det är Johan Stendahl som kränger på sig en skjorta samtidigt som han avslutar tandborstningen.

– Aha, ok. är det du som är från Arbetarbladet. Ja, jag har inte riktigt tid nu, men vi kan snacka några minuter. Kom in.

Jag följer efter honom samtidigt som hans fru tar hand om bullterriern Aska.

– Hunden är jättesnäll med barn, men gillar inte karlar, säger Johan Stendahl.

Ett par minuter har jag på mig att ställa lite frågor.

Två timmar senare känns det ändå inte som vi är klara med vårt samtal.

Hur är det då med den där skatteskulden? Det var ändå där vårt samtal tog sin avstamp.

– Den är tung, såklart. Men den är helt oriktig. Att jag blev dömd för skattebrott däremot, den domen var helt korrekt, säger Johan Stendahl.

Domen om skattebrott handlar om slarv enligt honom själv och har inget samband med den stora skatteskulden.

– Jag hade skitit i att deklarera helt enkelt.

Men hur känns det att ha 333 miljoner i skuld till staten?

– Ja, det är tungt. Men det hela härrör sig från en gåva.

Skatteskulden är till största delen skatt på kapital.

– Min styvfar ägde stora delar av stålkoncernen Notz AG i Schweiz. Vi var väldigt nära, han var som en far för mig.

Styvfadern gav i gåva 20 procent av sitt innehav till honom.

Under den här tiden, som är under 90-talet, vistades Johan Stendahl mestadels utomlands.

– Men jag hade barn kvar hemma i Sverige, så jag hade väsentlig anknytning och då blir man skriven i Sverige och ska skatta där.

Han kontaktade en revisor i Schweiz angående hur han skulle hantera skattefrågan.

Revisorns råd till honom var att deklarera för myndigheterna i Sverige.

– Jag ville göra en riktig deklaration och gjorde det, men beskattningen är fel, det ska vara skatt noll på det för att det är en gåva.

Det blev konkurs för honom vid det tillfället.

– Sedan blev det en personlig konkurs till för mig i Uppsala, så två gånger.

Han klarar sig trots jätteskulden tack vare de affärer han bedriver utomlands. Och kanske även på grund av sina vänner.

Stendahl har många vänner. Inte bara från sin tid som attackdykare.

– Min dotter är gift med Jan Dinkelspiel, du vet, Bröli från expedition Robinson. De har barn så jag har barnbarn.

Hjälp finns alltid att få, resonerar han.

Familjen Dinkelspiel är majoritetsägare i Nordnet AB som hade en omsättning på 2 miljarder kronor under senaste bokföringsåret.

– Det finns ett nät runt omkring mig, så nog får jag soppa på bordet.

Men tillbaka till skatteskulden.

– Jag begärde av skattemyndigheten att de skulle ta bort den. Det är ju felaktigt alltihopa. Men då sa de att tiden för att begära det hade gått ut. De sa "du har den där".

– När jag får tid ska jag vända mig till förvaltningsrätten och ta bort den där, den grundar sig på en nullitet.

– Det blir som en återvinningstalan, som en resning. Du kan alltid komma in med en resning.

En resning i ett sådant här ärende är ingen lätt sak.

– Det går aldrig utan hjälp av advokat. Skulle du göra det själv är det som att sätta sig i cockpit på ett jetplan utan flygutbildning och försöka flyga. Det går aldrig, det störtar.

Det här är saker som återkommer för Stendahl ofta. Hur omvärlden ser på honom.

– Det här återkommer i media hela tiden, skattebuse, ekonomisk brottsling, skandalhus. Det finns ingenting, det är bara luft.

Men hur känns det för dig då, känner du dig orättvist behandlad eller skiter du i det?

– Jag ska inte säga att jag skiter i det, men jag har så mycket annat att tänka på. Min mamma som varit väldigt sjuk, hon dog nu i juni månad (2020 reds. anm.). Och det var skitjobbigt för mig. Affärerna utomlands, jag har inte haft tid helt enkelt.

Det faktum att han har den här skulden är även något som drabbar andra han har kontakt med.

– Som han som äger fastigheterna här. Han köpte dem efter att jag berättade om konkursen i det tidigare bolaget. Och det är ju så med konkurser, man köper det de har relativt billigt. Plötsligt betraktas han som en bulvan till mig för att vi är vänner. Han köpte det för sina pengar. Jag har inget med det att göra och han har inget med mina 330 miljoner i skuld att göra. Men plötsligt betraktas han som en kompanjon i en stor skattehärva. Han har ingenting med det att göra. Det är min bag.

Trots att han inte har något ägande i bolaget uppfattar ändå boende att det är Stendahl som styr verksamheten i Tobo. Tidigare uppgav han för Arbetarbladet att han är "trädgårdsmästare eller fastighetsskötare".

Vi gör ett litet uppehåll i hans berättelse och går en sväng i bostadsområdet.

– Det är ungefär 40 procent nysvenskar som bor här. Många asylsökande. Men tycker du det ser ut som några skandalbostäder?

Många som bor här har sagt till Arbetarbladet att det är problem med mögel i husen. Hur ser du på det?

– Husen har ventilation genom självdrag. Det är viktigt att inte täcka för dem. Det är en informationsfråga. Och är det mögelproblem så sanerar vi det direkt.

Johan Stendahl berättar att husen har genomgått stora renoveringar under de senaste åren.

– Det är helkaklade badrum, två i varje lägenhet. Vilka lägenheter har det? Inte ens i Stockholm är det vanligt, säger Johan Stendahl.

Enligt hyresgäster Arbetarbladet varit i kontakt med ser de annorlunda på de invändiga renoveringarna.

– Han lever i ett parallellt universum. Det är fuskrenoverat, det är som att sminka en gris, förstår du, säger en hyresgäst som vill vara anonym.

Vi tittar in hos en familj från Ghana med fyra barn.

– De kallar mig "Papa", säger Stendahl när han knackar på.

Han berättar att mannen i familjen har lite hälsoproblem och att han hjälper honom med sjukvårds- och myndighetskontakter.

Ett av barnen öppnar dörren och inifrån köket hörs: "Papa!"

Stendahl förhör sig om hur det går för mannen och pratar och skojar med barnen.

Vi går vidare i området.

I tidigare ägarbolag har Stendahl varit ägare och under en tid var fastigheterna försatta under tvångsförvaltning. Då uppgav han för Arbetarbladet att husen skulle renoveras under nästan tio års tid fram till år 2020.

– Och det har ägaren gjort. Alla fasader är nyputsade och lägenheterna är lyxrenoverade invändigt, säger Stendahl.

– Tycker du det här är skandalhus? Med kristallkronor i trapphusen.

Det gamla bykhuset är satt i omdaning. Där tvättade brukets familjer sin tvätt. Numer har sådana faciliteter förlorat sin funktion.

– Det blir ett spa med gym och pool här framför, säger Johan Stendahl.

Poolen ska vara klar till sommaren.

– Alla som bor här får komma och bada.

Tillbaka i lägenheten berättar han om tiden i fängelse i slutet av 90-talet och domen gällande skattebrott.

– Det var helt rättvist. Jag hade slarvat. Efter domen var jag aldrig anhållen så jag stack, lämnade landet.

Det fanns inget utlämningsavtal när det gällde skattebrott vid den här tiden.

Han reste mellan sina ägor utomlands, bland annat en ranch i USA, och skötte sina utlandsaffärer.

Kvar i Sverige fanns hans fru och barn.

– De höll ju på att bryta ihop. Det gick ju inte, så jag tänkte, jag sticker hem. Tar skiten. Jag hade tänkt hålla mig borta tills det var preskriberat, men det handlar ju om många år.

Det som väntade var ett treårigt fängelsestraff för skattebrott. Fängelsestraff för skattebrott avtjänas normalt på öppen anstalt.

– Eftersom jag inte hade inställt mig för straff så blev det sluten anstalt. Klass två på Norrköpingsanstalten.

På Norrköpingsanstalten vid den här tiden i slutet av 90-talet satt bland annat Guillermo Marquez Jara, en av de som dömdes för Stureplansmorden 1994 i Stockholm.

– Många säger att svenska fängelser, "de är så bra", men det är en bruten värld.

Direkt han anlände till anstalten fick han råd från personalen:

– En av plitarna sa direkt att den där Rolexklockan, den skulle jag nog ta av mig. Det gjorde jag.

För honom var det en främmande miljö han mötte.

– Det skreks och var ett jävla liv, luktade bränt gummi.

Det treåriga straffet innebar att han skulle tillbringa minst ett och ett halvt år bakom lås och bom.

Efter en tid på anstalten blev Stendahl tillfrågad av personalen från kriminalvården vad han kunde. Han skulle utföra arbetsuppgifter.

– Jag kan allt och ingenting, var mitt svar. "Ok, sa de, fabriken är inget för dig, så du får ta hand om biblioteket och städa toaletter".

Så blev det.

På biblioteket var det många nationaliteter som vistades. Många grovt kriminella och drogmissbrukare.

Enligt honom var det en hård stämning och han var själv inbegripen i våldsamheter som han ändå klarade av.

– Nej, jag hade inga problem så, men jag såg en massa skit. Slagsmål över skitsaker.

När han suttit på Norrköpingsanstalten i åtta månader blev han förflyttad till en öppen anstalt.

– Det var något helt annat. När jag kom dit sa personalen "här är din cell, och här har du nyckeln".

Även där fick han ta hand om biblioteket eftersom han gjort det på anstalten i Norrköping.

– Ja, och toaletterna, de hängde med.

Trots att det var en lugnare miljö förekom även slagsmål över småsaker enligt Stendahl.

Förutom fängelsedomen mot Stendahl har han även dömts i skadeståndsmål kopplade till hans tidigare bolag.

Det senaste målet där han åtalats för bokföringsbrott blev han friad ifrån 2017.

Förändrade fängelsestraffet dig?

– Det är klart. Det går ju inte spårlöst förbi. Men jag ser ändå att jag också kunde hjälpa en del människor därinne.

Vad tyckte din dåvarande fru om att du satt inne?

– Hon tyckte det var paradiset. Nu visste hon var jag var.

När jag går ut genom dörren är det regn i luften. Historien med vattnet som Temab höll på att stänga av, men där Stendahl menar att vattnet är undermåligt och förstör varmvattenberedarna och ledningarna, stör honom.

– Jag får svar på vattenprover snart som vi själva tagit. Vattnet är inte bra, säger han.

LÄS OCKSÅ: Hoten om avstängt vatten för hyresgästerna i Tobo avvärjt – men än är inte sista ordet sagt

LÄS OCKSÅ: Toboholm får nya ägare

LÄS OCKSÅ: Ny ägare erkänner koppling till skandalägare

LÄS OCKSÅ: Gästriklands mest skuldsatta skyldiga 53 miljoner – så ser det ut i din kommun