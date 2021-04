Johanna drogs in i kriminalitet och våld: "Skräcken för att dö när jag blev beskjuten blev min vändpunkt"

Det började som en flykt. I högstadiet mådde hon riktigt dåligt, hon blev deprimerad och fick självmordstankar. Uppväxten hade varit rörig och hon var arg på allt och alla. Att sniffa tinner och röka hasch lindrade smärtorna något. Men hon drogs in i ett liv med starkare droger och kriminalitet, började göra inbrott och bilstölder och hamnade i våldsamma situationer. Till sist blev hon beskjuten av sin dåvarande pojkvän och träffades av flera skott. Hon hade lika gärna kunnat vara död.

Vi sitter på Johanna Karlssons kontor på Söder. Hon arbetar som ungdomsledare på Unga Kris i Gävle. En förening som stöttar människor som är på väg ut ur kriminalitet och vill ordna upp sina liv. På Johannas skrivbord ligger flera böcker. Om att vara ung tjej och må dåligt, en bok med lokala Gävle-historier och ett par böcker om religion.

– Skräcken för att dö när jag blev beskjuten blev min vändpunkt. Jag klarade av det tack vare att jag fick min tro och kontakten med Unga Kris. Utan dem hade det aldrig gått och nu vill jag hjälpa andra unga som behöver stöd.

Den sista tiden har det varit mycket larmrapporter om att kriminaliteten i samhället ökar. Att allt fler tjejer utövar våld. Problemen är komplexa men Johanna har egen erfarenhet.

– Jag var en av de tjejerna som hängde i kriminella gäng. Vi ville vara tuffa och ta för oss lika mycket som killarna. Många tror att det bara är killar som är kriminella men när kriminaliteten ökar, ökar också andelen tjejer. Skillnaden är att killar alltid har fått mer uppmärksamhet.

Vad tänker du om att gängkriminaliteten blir grövre och att rekryteringen sker allt längre ner i åldrarna?

– Förr kunde gängen fixa pengar genom att råna banker. I dag säljer de droger, det är där det finns pengar. Under femton är man inte straffmyndig och den som är på glid blir ett lätt bete för de kriminella nätverken. Men frågan är större än så, det handlar om fattigdom och problem hemma. Skolan har ett jättestort ansvar, det är i skolan man borde satsa.

Johanna växte upp i en liten stad i södra Sverige. Familjen bodde fint i radhus men hennes föräldrar jobbade mycket borta och redan i lågstadiet blev hon ofta lämnad ensam hemma med storebror. Det dröjde ett tag innan hon förstod att föräldrarna blivit tunga heroinmissbrukare. Hennes tillvaro var ett kaos men ingen larmade.

I slutet av mellanstadiet tog Johanna mod till sig och gick till skolsyster och berättade. Då blev skolan skyldig att göra en anmälan och Johannas föräldrar fick hjälp med så kallad subutex-behandling. De började ordna upp sina liv, men Johanna som hade hög skolfrånvaro och ingen struktur på sitt liv, för henne växte problemen. Hon blev allt mer destruktiv och när hon var tretton började hon med droger. Hon tog både amfetamin och heroin och blev dömd för grova brott. Hennes föräldrar plågades av dåligt samvete och försökte kompensera materiellt. Hon fick allt de kunde komma på, mobiltelefoner, TV-apparater och nya möbler. Men Johanna mådde bara sämre.

Hon blev dömd till vård enligt LVM två gånger, lagen om vård för missbrukare, men föll hela tiden tillbaka. När hon drogs längre in i de kriminella gängens värld med vapen och brott kände hon att hon började bli rädd. Hon blev ihop med en destruktiv pojkvän. Vid ett tillfälle när dörren hemma var låst och han inte kom in började han jaga henne och sköt med ett gevär i luften. Hon sökte skydd mellan några bilar, då sänkte han geväret och tryckte av. Hon trodde att livet var slut. Ett hagel rispade i hårbotten, hon har fortfarande ett långt ärr. Ett sitter kvar ovanför ögat, hon lyfter handen och känner på knölen under huden. Det tredje haglet gick in i halsen. Det vet hon inte var det har tagit vägen. Johanna föll ihop och svimmade.

– Då blev jag rädd på riktigt. Jag insåg att det fanns andra människor som kunde döda eller skada mig, det fick mig att känna starkt att jag verkligen ville leva, säger Johanna.

Till sist tog hon mod till sig och åkte till sina föräldrar. Hon grät hela vägen på bussen. Det kom som en flod av sorg, besvikelse och trötthet. Hon ville inte knarka, ändå föll hon hela tiden tillbaka. Johannas mamma körde henne till sin moster. Mostern hade alltid varit en stor förebild och hos henne kunde Johanna tända av. Mostern hjälpte henne att få kontakt med Anonyma Narkomaner och att börja en behandling enligt Tolvstegsprogrammet.

– Jag gick in där som en tuff brud med många masker och ett tungt bagage och kom ut som en helt ny människa, säger Johanna.

En solstråle skiner in genom fönstret och lyser på henne när hon berättar. Hon började jobba hos Unga Kris i Falkenberg tillsammans med sin moster. När föreningen åkte på en resa till Kroatien följde hon med och där träffade hon en tjej som hon blev kompis med.

– Hon bodde i Gävle, tack vare henne och min nyfunna kristna tro valde jag att flytta hit. Det var för tre år sedan och jag trivs jättebra.

Hos Unga Kris kan ungdomar på glid få en kontaktperson. Föreningen samarbetar med socialtjänsten, ger föreläsningar på skolor och har grupper i självkänsla för tjejer. När det inte är pandemi samarbetar Unga Kris med Fängelsemuseet och bjuder in skolor från hela landet. Efter en lektion i fängelsehistoria får eleverna ta del av verkliga kriminella livsberättelser. De får en inblick i att det kan hända vem som helst.

För Johanna är det viktigt att berätta. När hon gick i skolan blev hon mobbad och hade ingen att prata med. Nu vill hon att andra unga ska våga berätta för vuxna om de har problem. Hon vet att det är i skolan det går att göra skillnad.

Vilken är din framtidsdröm?

– Jag har redan klarat att utbilda mig till behandlingsassistent så nu är min dröm att få Unga Kris att blomma. Att förändra och göra skillnad i Gävle!

