Johannes Gunnarsson och Kasper Karlsson målskyttar när Valbo förlorade

Valbo förlorade mot Falu IF i HockeyTvåan västra A herr i Lugnets Ishall. 4-2 (0-2, 3-0, 1-0) slutade matchen på tisdagen.

I början av matchen var Valbo starkast och ryckte åt sig ledningen med 0-2 genom mål av Kasper Karlsson och Johannes Gunnarsson. Falu IF vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0-2 till 3-2. 14.24 in i tredje perioden nätade Falu IF:s Isak Lundh på nytt på pass av Elliot Sjöström och Emil Ax och ökade ledningen för Falu IF. Lundh fullbordade därmed Falu IF:s vändning. 4-2-målet blev matchens sista.

För hemmalaget betyder resultatet första plats i tabellen. Valbo är på sjunde plats.

Fredag 15 oktober 19.00 spelar Valbo hemma mot Hedemora.