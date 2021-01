Jonsson spikade igen när Brynäs vaknade sent: ”Sjukt jävla skönt”

Rånet i Montitor, kallade tränaren Henrik Glaas segern mot Djurgården för. Och ja, det satt långt inne innan det lossnade för Brynäs. Men när det väl gjorde det så ramlade allt in, framåt alltså.

Bakåt var det tätt.

För efter ett antal matcher på sidan fick Ellen Jonsson chansen i Brynäskassen igen. Och som hon tog den. Hon spikade igen och höll nollan.

– Sjukt, sjukt jävla skönt om man får säga så?

Ja, det får man.

– Det känns som ett litet kvitto på det jag har tänkt på under veckan. Mentaliteten som jag jobbat med. Det var bara att gå in och tro på mig själv och lita på det.

– Vardagen är ju att man krigar varje dag och att få det här kvittot plus att sända signaler till laget att de kan lita på mig, känns otroligt skönt.

Det har varit jämt skägg mellan Agnes Åker och Ellen Jonsson under säsongen. Någon given förstakeeper har inte riktigt funnits. Men de senaste matcherna har Henrik Glaas get Åker chansen före Jonsson.

– Klart att tankarna har snurrat. Men jag tycker min mentalitet varit mycket starkare den här säsongen än tidigare år. Jag har tagit en dag i taget och om inte jag får stå vill jag vara där för Agnes. Så är det ju, det är ju en lagsituation.

– Sen när jag får stå vill jag visa att jag vill stå alla matcher. Så känner Anges också. Vi spelar i en förening där vi har alla möjligheter att lyckas och vi krigar varje dag, båda två. Så jag ska inte klaga, säger Jonsson.

Båda är dock vinnarskallar och båda vill ju stå?

– Visst, och jag är nog en riktig vinnarskalle. Jag kan gå och vara sur hela tiden.

Utanför isen är Jonsson en glädjespridare som ofta bjuder på sig. Men när det är match är ögonen svarta och fokuset påslaget.

– Så är det. Man vet när jag är fokuserad och går in för match. Då är det fokus, nu är jag här. Sen på sidan och utanför isen vill jag sprida otroligt mycket energi och bara ha kul. Och har man kul går det jäkligt bra också, säger Jonsson.

Brynäs IF–Djurgårdens IF 5–0 (1–0, 0–0, 4–0)

Första perioden: 1–0 (15.24) Lara Stalder (Katerina Mrazova).

Andra perioden: –.

Tredje perioden: 2–0 (3.37) Patricia Marshall (Lara Stalder, Katerina Mrazova), 3–0 (11.54) Katerina Mrazova (Lara Stalder), 4–0 (14.33) Lara Stalder, 5–0 (20.00) Denisa Krizova (Emma Murén, Erika Grahm).

Utv, BIF: 2x2, DIF: 3x2 min.

Skott: 22–26 (7–11, 5–6, 10–9).

Domare: Alexander Jidemo.