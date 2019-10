Jordan Boucher anmäld till disciplinnämnden – se den brutala tacklingen av Brynässpelaren här

Se tacklingen här:

Knappt två minuter in i SHL-mötet mellan Örebro Hockey och Brynäs IF smällde Jordan Boucher in i Örebros center Linus Ölund. 22-åringen fick ledas av isen med befarade hjärnskakning.

Domarna missade situationen och gav Boucher inte ens två minuters avstängning, men Örebroforwarden försvarade själv tacklingen efter matchen.

– Det är en sådan tackling som kan göra ont, men ... Jag tror inte att jag skulle ha kunnat göra något annorlunda. Det var en ren tackling, och om jag hamnade i det läget igen skulle jag göra samma sak, sa han.

Brynäs lagkapten Anton Rödin, som fick lämna isen med en 1-6-förlust tillslut, stämde in i den kritik som direkt uppstod i sociala medier och från experter.

– Jag tycker att den är bedrövlig, riktigt ful. Det är rätt i huvudet och Linus ser honom inte. Han hoppar nästan in den, ser det ut som. Den är ful. Det är otroligt att domarna missar den. Men så är det väl ibland, de kan inte se allting, sa han.

På fredagsmorgonen stod det klart att Jordan Boucher blivit anmäld till Disciplinnämnden.