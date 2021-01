Juggas om drogbibeln: "Tramsig text där lärd farbror flummar runt"

En berömd författare vid namn Aldous Huxley testade meskalin och blev helfrälst.

Det hände en solig söndag i maj 1953.

Aldous var ingen tonåring. Han hade fyllt 59.

Efter trippen deklarerade han att varje människa borde få tillgång till denna magiska drog, istället för alkohol och tobak.

Huxley skrev ner sina upplevelser av experimentet i en essä som publicerades året därpå.

Den tunna lilla boken sägs ha blivit så kult att varenda svenskt biblioteksexemplar numera är mystiskt försvunnet.

Kultklassiker är i alla fall benämningen som används som motiv för en nu aktuell nyutgåva med förord av Carl-Michael Edenborg – författare och idéhistoriker med intresse för surrealism, ockultism och gränsöverskridande i största allmänhet.

Även om sådant som kultgrad nog är ganska svårt att mäta, egentligen.

Men tydligen blev boken en hippiebibel.

Tydligen blev Aldous Huxley oförhappandes en sorts chefsideolog för flower power-erans psykedeliska musik och konst. Legendariska 60-talsbandet The Doors tog – enligt The Doors-legenden – sitt namn efter boktiteln som löd: ”The Doors of perception” (Huxley hade i sin tur anspelat på en diktrad av poeten William Blake).

Halva grejen var väl också att det var en auktoritet som förespråkade bruket av hallucinogena medel. Huxley – en intellektuell europé i Kalifornien, högt respekterad, ingen ”småkriminell avantgardistisk snurrhjärna som lätt kunde avfärdas som bohem och farlig”, enligt Edenborgs formulering.

Aldous Huxley hade blivit nyfiken och anmält sig som försökskanin efter att ha läst en tidningsnotis om forskning på medvetandeförändrande droger. Eller psykedeliska som de efter Huxleys tripp kom att kallas. Dit räknas bland annat meskalin som utvinns ur peyotekaktusen, psilocybin (magiska svampar) och LSD.

Själva ordet ”psychedelic” myntades av doktor Osmond, läkaren som gav Huxleys fyra tiondels gram meskalin upplöst i ett halvt glas vatten och övervakade experimentet. Men effekten var ju inte precis okänd:

”I princip alla ursprungsbefolkningar har sedan förhistorisk tid känt till och använt psykoaktiva substanser, för festlig och mystisk extas, för glädje och visdom”, skriver Carl-Michael Edenborg.

Aldous Huxley förknippades då och förknippas fortfarande främst med sin dystopiska roman ”Du sköna nya värld” (1932), två gånger biofilm, åter aktuell som tv-serie 2020. Ironiskt nog skrev han om ett framtida skräcksamhälle där befolkningen var neddrogad av lyckopiller.

Den gnisslande kopplingen bekymrade dock inte författaren till ”The doors of perception”, på svenska ”En port till andra världen”.

Han faller i trans över en trädgårdsmöbel, den hjälper honom att förstå sinnessjukdomens natur. Han finner ett veck på sina flanellbyxor oändligt viktigt.

Vad han får under sitt meskalin-rus är en nära religiös upplevelse. En skugga på en putsad mur blir en uppenbarelse som blottar tillvarons mirakel. Han faller i trans över en trädgårdsmöbel, den hjälper honom att förstå sinnessjukdomens natur. Han finner ett veck på sina flanellbyxor oändligt viktigt. Medan människan förefaller ovidkommande: ”Själva tanken på jaget hade slätats ut.”

Aldous Huxley tycker att kristendom och meskalin borde gå bra ihop. Han kontemplerar över landskapsmåleri, musik, taoism, schizofreni, och allt möjligt annat som blir upplyst för honom när porten till det undermedvetna, den Andra världen, öppnas.

Att ”bli lyft ur den vardagliga förnimmelsens hjulspår” under några ”tidlösa timmar” är en ”ovärderlig erfarenhet för alla och envar” skriver Huxley – med det ogenerat elitistiska tillägget ”men särskilt för den intellektuelle”.

Mot slutet formar sig ”En port till andra världen” till ett stridsrop för bruket av meskalin. I princip helt ofarligt och inte beroendeframkallande, hävdade Huxley. Dessutom slapp användaren ”kopparslagare”, bakfylla vill säga.

Inte så konstigt om Aldous Huxley blev den psykedeliska rörelsens husgud.

Men inte så konstigt heller om hans bok därefter gick upp i rök. Kanske har de förkomna biblioteksexemplaren verkligen hamnat som kultföremål hemma hos hippies – eller senare decenniers rejvare. Eller så har de helt enkelt rensats ut av självutnämnda narkotikapoliser.

Den psykedeliska forskningen gick också upp i rök. I Sverige har den i princip varit nedlagd sedan 1967 när LSD-romantiken satte skräck i myndigheterna, enligt en artikel i Dagens Nyheter 2018. Artikeln gick dock ut på att utvecklingen verkade ha vänt. Forskning om psykedeliska droger spåddes en ny vår: ”antalet studier växer explosionsartat”.

Även Carl-Michael Edenborg poängterar förändringen. Han nämner 2000-talets ”nyvaknade intresse för psykedelikans estetiska, medicinska och mystiska möjligheter”.

Det handlar inte längre om en subkultur, menar han:

”De psykedeliska molekylerna utforskas av psykiatriker och biologer, används för inspiration och erfarenhet av konstnärer och musiker, debatteras seriöst av politiker och jurister.”

Påstår Edenborg, så åtminstone sprider sig ultraliberalt tankegods.

Men säkert är det i detta ljuset som man ska se utgivningen av ”En port till andra världen”. Sinnesförändrande droger må vara förbjudna men är inte lika tabu längre.

Tänk om Aldous Huxley hade vetat att hans ande skulle sväva över psykedeliska gatherings i de värmländska skogarna! En svensk psytrance- och naturfestival har de senaste åren arrangerats under just namnet ”Andra världen”.

Utöver Edenborgs introduktion innehåller ”En port till andra världen” ett extramaterial som är definitivt värdehöjande – några recensioner i svenska dagstidningar. Så såg Huxleys samtid på meskalinrapporten! Diktaren Gunnar Ekelöf, just han, tycker i Dagens Nyheter, 24 mars 1954, att skriften är läsvärd, ibland rolig, men bitvis pretentiös och pratsam; han raljerar över Huxleys idealisering av ett nytt gift som stimulantia åt folket.

Nyutgåvan har omslag gjort av värmekänsligt papper. När fingrar vidrör boken lämnas multifärgade avtryck. Fint. Och väldigt försynt som hyllning till det psykedeliska arvet.

Huxleys hänförelse över trippen hänförde hans läsare.

Intrycket i dag? Tramsig text där lärd farbror flummar runt. Men den är intressant i sitt historiska sammanhang.

Bodil Juggas

är frilansande kulturskribent, tidigare denna sidas redaktör.

Ny bok

Nyutgivning av ”En port till andra världen”

av Aldous Huxley, översättning Nils Kjellström

Natur & Kultur