JUST NU: Emelie, 15, hittad efter polisinsats – man gripen misstänkt för människorov

15-åriga Emelie som försvann från Ludvika i söndags har hittats efter en polisinsats under natten mot onsdag. En man har gripits och tagits in till förhör, misstänkt för människorov.

– Emelie är omhändertagen och tanken är att under natten kommer hon återförenas med sina anhöriga, säger Tony Quiroga, vakthavande befäl vid polisen i Bergslagen.