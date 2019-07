Enligt det larm kom till SOS har en personbil kört in i ett mitträcke vid avfart 193 på E4 vid Nogå.

Olyckans omfattning är ännu okänd, likväl som eventuella personskador.

Enligt uppgifter från Trafikverket är det just nu begränsad framkomlighet på platsen. Prognos för trafikpåverkan är just nu 07.00 under torsdagsmorgonen.

Texten uppdateras.

Observera att kartans angivna position är ungefärlig och baseras på preliminära uppgifter till SOS Alarm.