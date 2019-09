Kalle Moraeus kommer till Gävle en gång till med ABBA-hyllning: "Ett jävla drag"

Snart börjar hyllningsturnén Thank You For The Music till Björn och Bennys ära med 24 stopp på 30 dagar. 7 november kommer den till Gävle konserthus men då det sålt så bra blir det ett datum till: 28 mars nästa år.



– Det är en ynnest att få vara en person som får lov att göra en sådan här turné, säger Kalle Moraeus.