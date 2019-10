Kända krögare kan krävas på miljonbelopp efter konkurser – hyresvärden vill ha betalt: "Vi har hjälpt dem väldigt mycket"

Fastighetsägaren kan komma att kräva pengar av både Mike Markarian och Shawn Afshari som fram till i våras var kompanjoner på krogen The Church och som borgat för lån som fastighetsägaren ställt upp med.

För att stötta den ekonomiskt trängda krogrörelsen lånade hyresvärden ut 2,3 miljoner kronor till Provod AB. Låneavtalet skrevs några dagar före jul i fjol.

Ett villkor var att bolaget skulle betala hyran. Men så skedde inte. Under året, fram till konkursen, betalades ingen hyra alls, enligt kravbrevet som hyresvärden skickat till konkursförvaltaren.

Hyresvärden vill nu ha tillbaka vad man lånat ut – drygt 3 miljoner kronor inklusive de obetalda hyrorna.

I konkursdrabbade Provod AB finns dock inte mycket att hämta. Tillgångarna värderas till 12 000 kronor, enligt bouppteckningen som i dagarna lämnats till tingsrätten. De flesta inventarierna ägs av fastighetsägaren.

När lånet togs så gick The Queen Group, som ägde alla aktier i Provod, in och pantsatte aktierna som säkerhet. The Queen Group, som då drev krogen The Church i den före detta baptistkyrkan vid Hyttgatan, borgade också för lånet.

Därför har Midstar Hotels via sitt dotterbolag skickat ett likalydande kravbrev till The Queen Group som också gick i konkurs i september, några dagar innan Provod AB gick samma väg.

– Det är för att skapa säkerhet. De hade två restauranger och då vill man öka säkerheten så mycket man kan för investeringen, säger Mark Henriksen om varför man skickat samma krav till både dotter- och moderbolag.

Fastighetsbolaget har också skickat krav till krögarna som gått i personlig borgen för miljonlånet.

– Det kan innebära att vi pratar med dem om att göra upp en betalningsplan för att betala av sina skulder, säger Mark Henriksen.

Tidningen har ställt frågan till Mike Markarian och Shawn Afshari men ingen av dem vill kommentera konkurserna och kraven från fastighetsbolaget.

– Jag har ingen kommentar till dig, säger Afshari.

I februari i år lämnade Shawn Afshari styrelsen för The Queen Group och bildade Gastroviken Sandviken AB. Det nybildade bolaget tog över krogrörelsen i The Church och fick serveringstillstånd.

Strax därefter började skulderna växa för The Queen Group. Det handlade då bland annat om skatteskulder som på konkursdagen ökat till 1,5 miljoner kronor. Men där finns också skulder till banken, mat- och dryckesleverantörer, leverantörer och personal som inte fått ut sina löner. Totalt uppgår skulderna till över 8 miljoner kronor.

Överst på listan bland fordringsägarna är fastighetsbolaget som ställde upp med lånet för att hålla liv i krogen Bruket. Det är dock knapert med tillgångar i de båda konkursbolagen.

Enda tillgången som konkursförvaltaren har tagit upp i The Queen Group är en fordran på Gastroviken Sandviken AB, Shawn Afsharis nya bolag. Det handlar om drygt 100 000 kronor som återstår av en revers på 1,5 miljoner kronor som upprättades när Gastroviken tog över krogrörelsen i våras.

Mark Henriksen framhåller att fastighetsbolaget inte kräver mer än vad lagen tillåter.

– Vi har hjälpt dem väldigt mycket och har försökt få ner deras skulder. Vi har tagit över leasingavtal och har köpt inventarier. Vi har gjort det för att försöka få dem att överleva. Det är synd att de inte lyckades, säger han.

Nu söker Midstar Hotels efter en ny krögare som vill satsa i lokalerna som Bruket lämnat efter sig. Diskussioner pågår med olika aktörer, medger Mark Henriksen.

– Jag kan inte säga vilka det är eftersom vi inte skrivit kontrakt. Vi hoppas och tror att det blir en bra satsning.

När tror du att det kan öppna krog eller restaurang i lokalerna igen?

– Det beror på hur stora anpassningar som behöver göras i lokalerna. Tidigt nästa år om allt går bra, säger Mark Henriksen.