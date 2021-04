Karin Johansson: Snälla Brynäs, klara det – för jag gör det inte

Jag gick på min första Brynäsmatch i 7-8-årsåldern, det vill säga runt 1990-91 där omkring. Jag minns att vi satt högst upp på de gula träbänkarna (som var gröna på någon sektion om jag inte minns fel?) på sidan bakom båsen. Motståndarna var som av en händelse HV71. Jag minns att matchen slutade 6–5, men om det var till BIF eller HV minns jag inte.

Mitt första guld upplevde jag på plats i Gavlerinken 1993. Jag skulle fylla 11 den sommaren. Det var det mäktigaste jag hade varit med om någonsin. Önskade mig en Brynäströja i present varje födelsedag och julafton med 24 Ove Molin (ja, för mig är han alltid 24, basta!) på ryggen i säkert fem-sex år efter det. Fick aldrig en. Mamma tyckte det var onödigt. Har aldrig förlåtit mina föräldrar för detta enorma svek.

1995 var jag också på plats i sista finalen mot Hv71. Trots att det var slutsålt så fixade Janne "Babblon" Söderström in mig via en sidodörr. Hur många gånger har jag inte smugit in bakvägen på rinken tack vare den karln? Tack Babblon. I owe you.

Det var året då Johan Lindbom dunkade in avgörande målet i förlängningen strax innanför blå på en stackars Lasse Karlsson. Den evige tvåan bakom en ständigt storspelande Micke Sundlöv, som slet sönder muskeln i final 4. Jag var 12 och bölade hela kvällen.

Roligare var det 1999 när pappa och jag gick på final 4 mot Modo. Såg Kent Forsberg stå i kön bredvid oss när vi skulle in via vändkorsen på gamla rinken. Tom Bissett gjorde tre mål på fem minuter och allt var kaos och galet kul.

Dagen efter åkte jag på träningsläger med fotbollslaget till Cypern. Och barn, på den här tiden fanns det inga smartphones med streamingtjänster. Och cypriotisk TV prioriterade inte svensk hockey den dagen. Vi visste inte med säkerhet hur det gått i den avgörande femte matchen förrän sent på natten.

2008 var jag i Västerås på Rocklunda (okej, ABB Arena) när Brynäs säkrade sin plats i elitserien efter 7–0 mot VIK i kvalserien. En viss Patrik "Bulan" Berglund gjorde sin sista match innan flytten till NHL och St. Louis Blues den kvällen.

Klipp från Rocklunda och Micke Linds 6–0-mål i numerärt underläge. Pappa och jag jublar:

2012 var jag på alla tre hemmafinalerna och var rörd till tårar när pokalen lyftes inför en kokande Läkerolen. Hade väntat sedan 1993 för att få vara på plats och se det ske igen.

Såg även alla tre hemmafinalerna på plats 2017. Minns bäst Linus Ölunds underbara hopp mot klacken efter sudden-avgörandet.

Vad vill jag säga med det här då? Det är inget drygt skryt om att jag sett Brynäs alla viktiga matcher hela livet. Det är bara en berättelse om hur Brynäs alltid funnits i mitt liv. Är en del av mitt liv.

Sedan sommaren 2017 har jag jobbat med att bevaka Brynäs åt den här tidningen. Förmedla så väl positiva som negativa nyheter gällande den anrika föreningen från 1912. Det har gjort att relationen till min barndomskärlek har satts på ett rejält prov. Det är inte helt lätt att balansera på den smala gången.

Efter en sällsynt usel säsong ska nu Brynäs IF, den 13-faldiga mästarklubben, spela sina viktigaste matcher i modern tid. Och då vill jag helt plötsligt inte vara på plats längre. Jag vill inte se kvalspelet på plats. För jag tror faktiskt inte man klarar det.

Jag vet sannerligen att jag inte gör det.

Så snälla. Motbevisa mig. Klara det.

Tack på förhand, Brynäs.