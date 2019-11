Karlstadklubbarna går ihop – här är GIF:s och SIF:s motståndare nästa säsong

Under onsdagen blev det klart att Karlstad BK (femma i år) och Carlstad United (fyra i år) kommer att inleda ett samarbete – och därmed bara kommer att ha ett lag i division ett-spel.

Därför har Motala AIF, som förlorade kvalet mot Sollentuna, fått förfrågan och accepterat avancemang, Motala placeras dock i den södra serien.

Linköping, trea i årets division ett norra, flyttas till den södra serien.

Det innebär att division ett-serierna kommer att se ut så här nästa säsong. Nya motståndare för GIF och SIF är BL, Frej och Syrianska som flyttats ned från superettan. Från division två kommer Örebro Syrianska, Täby FK och IFK Haninge.

Så här ser serieförslaget ut:

Division 1 norra

Sandvikens IF, Gefle IF, IFK Luleå, IF Brommapojkarna, IFK Haninge, IK Frej Täby, Sollentuna FF, Täby FK, Vasalunds IF, Nyköpings BIS, Syrianska FC, Team TG, Karlstad BK, Karlslunds IF, Örebro Syrianska IF, IF Sylvia.

Division 1 södra

FK Karlskrona, Lindome GIF, Qviding FIF, Utsiktens BK, Västra Frölunda, Tvååkers IF, Eskilsminne IF, Landskrona BoIS, Lunds BK, Torns IF, Assyriska Turabdin IK, IFK Värnamo, Oskarshamns AIK, FC Trollhättan, Skövde AIK, FC Linköping City, Motala AIF.