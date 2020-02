Ken Ring, Men on the border och Miriam Bryant – det här händer i helgen

Fredag:

Vintermarknad 2020: Ockelbo, 12.00. Fortsätter 29:e februari

Sandhack #21 - lan-party: Björksätra mitt 1, Sandviken, 12.00. Pågår till och med 1 mars

Trubadur: Baren, Ockelbo, 20.00

The Ukulele Orchestra of Great Britain: Gävle Konserthus, 19.00

Ken Ring - Tack för mig tour: Gävle Teater, 20.00

Mustasch och The Last Band: Gasklockorna, Gävle, 21.00

Club Steam – Brutal Death Night med Deranged och Soils Of Fate: Vou, Gävle

John Lindberg Trio: Harrys, Gävle, 21.00

Ken Ring - Den sista festen (efterfest till showen): Harrys, Gävle, 22.00

Herman Mukonda dj:ar: Shotluckan, Gävle, 22-01

Lördag:

Familjelördag med De tre små grisarna och hårtorksvargen: Trampolin, Kulturcentrum, Sandviken, 12.00

Familjelördag med Bosse & Yvonne: Skottes musikteater/Spegeln, Gävle, 13.00 och 15.00

Bläck författarscen med Bob Hansson: Kulturcentrum, Sandviken, 15.00

After basket bar: Baren, Ockelbo, 18.00

Live på bio – Agrippina: Centralteatern, Gävle, 19.00

Men On The Border och Pünk Flöyd hyllar 40-årsjubiléet av Pink Floyds album: Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00

”Trajosko drom – en oförglömlig historia” om romska kvinnors historia: Gävle teater, 19.00

Miriam Bryant: Gävle konserthus, 19.30

Midvinter Bluegrass: Gästis, Torsåker, 20-02

Gatumusikanterna: Hofors bowlinghall, 20.00

Danny Saucedo – The Run(A)Way show: Monitor ERP Arena, Gävle, 20.00

Micke Wéz: Le Chef, Gävle, 21.00

Klubb 850 med gäst Kentomen och resident dj:s Patrik Svärd, Christian Stjernström och Hanna Jämtsäter: Söderbacken, 21.00

Papa Dee: Järnvägskrogen, Gävle, 21.00

Men on the official Afterpünkparty: Lillpuben, Sandviken, 22.00

Hause Strasse Pt. 4: Vou, Gävle, 22-03

Ricky Rich (Västerås): Olivia, Gävle, 22.00

Hell Mountain Band: Bergsmannen Sodon, Hofors, 22.00

Trubadurerna: Mulligans, Sandviken, 22.00

Söndag:

Mora träsk: Alfahallen, Gavlehovshallen, Gävle, 11.00

Grease på turné med Nöjesteatern i Malmö: Gävle konserthus, 14.00 och 18.30

Evergreen - En hyllning till Barbara Streisand: Gävle teater, 15.00

Mora träsk: Kulturcentrum, Sandviken, 15.30

Önskekonsert: Heliga trefaldighets kyrka, 16.00

Livemusik med Michaela och Markus Odby: Trivs, Gävle, 17.00-19.00