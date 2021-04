Kiitos Palve – nu är han för evigt en Brynäshjälte: ”Får låta det sjunka in”

Oula Palve var en prestigevärvning när han plockades in av Linköping inför den här säsongen. Det blev pannkaka av det mesta och han kom helt snett in sin nya klubb.

I stället hamnade han i Brynäs dit han lånades ut, men riktigt hur det där avtalet ser ut är en aning oklart.

– Jag vet faktiskt inte riktigt själv. Jag har bara koncentrerat mig på att spela och försöka hjälpa till att fixa det här.

5.29 in på förlängningen drev Patrik Berglund, som gjorde sin första match på en månad, in i HV:s anfallszon. Skickade iväg ett skott som målvakten Jonas Gunnarsson släppte en retur på. Framför målet dök Oula Palve upp och rakade in pucken till 3–2.

Och räddade kvar Brynäs i SHL.

Du är medveten om du för evigt kommer bli ihågkommen som den som räddade klubben kvar?

– Ja, jo det kanske är så. Men vad kan jag säga. Det har varit några hemska veckor. Jag förstår inte de som säger att det är roligt. Jag har lidit, det har varit hemskt, brutalt.

Oula Palve har aldrig varit i situationen att riskera att åka ur tidigare och han vill gärna inte uppleva det igen.

Han menar också att den senaste tiden med tränarbytet, att Sundlöv slutade tvärt och allt annat som brynäsarna tvingats hantera har varit jobbigt.

– Jag har haft vad är det, sex olika tränare den här säsongen. Det har varit konstigt det har det. Men det har varit bra killar som kommit in som coacher, jag känner bägge lite sedan tidigare.

Och Josef Boumedienne har kunnat haft enskilda samtal med på finska?

– Ja, haha! Exakt. Jag tror inte så många visste att han pratar flytande finska, (Boumedeinnes mamma är ursprungligen från Finland). Men det var bra för mig och Sallinen, ler Palve.

Vad som händer nu vet han inte riktigt.

– Nej, lite firande får det väl bli med grabbarna och låta det här sjunka in. Men sedan ska jag sätta mig i skolbänken igen. Jag pluggar vid sidan av hockeyn. Jag studerar vid business school i Finland och ska ta examen till jul. Det är något att ha med mig efter karriären.

Och målet du gjorde. Tänkte du förresten på att fansen inte var kvar under förlängningen?

– Ja, eller nej jag fattade inte riktigt varför de inte var kvar. Jag trodde de inte kommit ut på läktaren efter pausen eller nåt.

Klockan var 20.30 så det var dags att gå hem.

– Jaha, ja det var så det var såklart. Va tråkigt för dom, men det är en sån säsong. Konstigt har det varit, men jag har haft corona i alla fall, säger Oula Palve.

Kvalmatch 5:7

Brynäs–HV71 3–2 e förl (0–0, 1–2, 1–0, 1–0)

Andra perioden: 1–0 (2.50) Noel Gunler (Patrik Berglund, Shane Harper), spel fem mot fyra, 1–1 (10.26) Fredrik Forsberg (Jordan Murray, Anton Wedin), spel fem mot fyra, 1–2 (12.06) Anton Wedin, straffslag.

Tredje perioden: 2–2 (3.02) Anton Rödin (Greg Scott).

Fjärde perioden: 3–2 (5.29) Oula Palve (Patrik Berglund, Marcus Björk).

Utv, Brynäs: 3x2 min. HV: 3x2 min.

Skott: 23–36 (6–9, 9–6, 5–16, 3–5).

Domare: Mikael Nord, Linus Öhlund.

Publik: 8 (plus två vid varje bord på restaurangterrassen och fyra i varje loge, de i restaurangen fick gå hem innan förlängningen kl 20.30).

Brynäs kvar i SHL efter 4–1 i matcher.