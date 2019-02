Lina Hedlund och Jon Henrik Fjällgren direkt till final i Melodifestivalen

2005 tog Martin Stenmarck hem segern i Melodifestivalen med låten "Las Vegas" och fick tävla i Eurovision Song Contest. I Leksand uppträdde han med bidraget "Låt skiten brinna".

Lina Hedlund har varit med i Melodifestivalen flera gånger tidigare, med sin syster Hanna Hedlund och med gruppen Alcazar. Att hon tävlar mot sin svåger Martin Hedmark är inget problem för någon av dem. De har pratat igenom sitt deltagande.

- Jag är jätteglad att Martin är här, vi är kollegor och kommer att göra Sveriges största underhållningsprogram tillsammans, sade Lina tidigare till TT.

De här tävlade i deltävling tre

1. The Lovers of Valdaro - "Somebody wants"

2. Dolly Style - "Habibi"

3. Martin Stenmarck - "Låt skiten brinna"

4. Lina Hedlund - "Victorius"

5. Omar Rudberg - "Om om och om igen"

6. Rebecka Karlsson - "Who I am"

7. Jon Henrik Fjällgren – "Norrsken"