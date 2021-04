KLART: Boumedienne tar över Brynäs – Ekman blir assisterande

(Texten uppdateras)

Josef Boumedienne, 43 och Nisse Ekman, 45 tar över Brynäs i kvalet mot HV71 – Boumedienne som huvudtränare och Ekman som assisterande.

— De vet vad som krävs för att nå resultat, säger klubbdirektör Michael Campese i ett utskick till Brynäs privatpartners.

Nye tränaren Josef Boumedienne kommenterar:

— Klart det är kittlande att komma in i en sån här situation och det medföljer en viss nervositet så klart. Men jag tror att både Nils och jag har nytta av att vi varit i likande situationer som spelare. Vi ska komma in med ny energi och ändå försöka få grabbarna att slappna av inför den uppgift vi står inför, för som spelare är det tufft mentalt att kliva in i ett kval.

– Vi ser vilket bra spelarmaterial vi har att tillgå och vi ser verkligen fram emot att komma igång och börja jobba med grabbarna. På pappret har vi ett väldigt bra lag och nu gäller det att få spelarna att nå upp till sin nivå.

Vare sig Josef Boumedienne eller Nisse Ekman har några som helst erfarenhet av att vara tränare på denna nivå.

Klubbdirektör Michael Campese:

— Nej, det stämmer, men både Josef och Nils har en enorm erfarenhet och kunskap om hockey. När det handlar om att få en effekt på kort tid handlar det mer om komma in med ny energi, samla gruppen och att få spelarna att tro på sig själva och kunna prestera på den nivå som vi vet att spelarna har i sig. Josef och Nils har båda spelat på den absolut toppnivån och har hockeymässigt gått igenom tuffa perioder själva så vi ser till många andra styrkor än deras tränarmeriter.