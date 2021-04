Klart: Brynäs förlänger med målvakt: ”Kommer gå långt”

Det var i januari som Brynäs plockade in Leksands målvakt Eveliina Suonpää för att stärka upp längst bak.

Det räckte hela vägen till final, men väl där fick både Suonpää och Brynäs se sig besegrade av Luleå.

Efter silvertårarna var torkade var det inte helt klart hur det skulle bli med 26-åringen.

Nu står det klart att Brynäs förlänger kontraktet med två år.

– Det känns riktigt bra att få stanna kvar i Brynäs i ytterligare två år. Speciellt nu när jag sett hur Brynäs jobbar med framtiden för damhockeyn. Det känns bra att jag får vara en del av den resan. Vi är ett starkt lag med många duktiga spelare och jag tror vi kommer gå långt, säger Suonpää till Brynäs hemsida.

Just nu är Suonpää hemma i Finland och ska gifta sig under sommaren. Hon berättade själv innan hon åkte att hon ännu inte vet vilket namn hon kommer ha när hon kommer tillbaka till Gävle. Vilket väntas vara någon gång under augusti.

– Situationen är fortfarande ganska svår med tanke på pandemin och alla restriktioner. Men vi får se vilka förändringar det blir under sommaren, säger Eveliina Suonpää till Brynäs hemsida.