Klart: Nya direktiven stoppar USM i Högbo: "Hoppas få ny chans"

Redan i söndags fanns viss tveksamhet kring om det stundande ungdoms-SM:et i Högbo skulle komma att genomföras, med tanke på rådande coronasmittoläge i samhället.

När Folkhälsomyndigheten kom med nya direktiv och restriktioner under onsdagen siktade man bland annat in sig på just den åldergrupp som USM i längdskidor handlar om, ungdomar 15–16 år.

– Skidorienteringen har redan ställt in sitt USM, och skidskyttet har ställt in sitt JSM nu, så jag måste säga att jag skulle bli väldigt förvånad om vi fått ett annat besked, säger Eva-Lena Mäkinen, som under torsdagen väntade på svar från Svenska skidförbundet.

På fredagen kom beskedet.

Vad får det för följder för Högbo GIF:s del att ungdoms-SM inte kan genomföras?

– Vi vet inte det riktigt än. Men vissa grejer har vi varit tvungna att boka upp i förväg, som tidtagningssystem och chip och så vidare, och det kan bli så att vi tvingas stå för en del av de kostnaderna.

– Sedan hoppas vi få ny chans att arrangera USM vid ett senare tillfälle, att förbundet låter oss gå före i kön så att säga. Det är många klubbar som vill arrangera.

– Vi har några löpare som är 16 och skulle tävla i USM för sista gången, och få göra det på hemmaplan. Den chansen missar dom och det är så klart tråkigt för dem.

(Texten har uppdaterats efter att slutgiltigt besked kommit)