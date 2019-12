KLART: SAIK och SIF inleder samarbete – ska spela fotboll på Göransson Arena: "En riktig folkfest"

I mars 2020 inleds gruppspelet i svenska cupen för Sandvikens IF, där laget bland annat kommer ställas mot svenska mästarna Djurgården på hemmaplan.

Nu står det klart att matchen kommer spelas på Göransson Arena. Som en del i det nya samarbetet klubbarna emellan ska en konstgräsmatta läggas i arenan mellan 1 mars och 17 april. Det ska även skapa nya förutsättningar för tusentals barn och ungdomar för nya idrottsaktiviteter under perioden.

– Vi ser ett tillfälle att göra cupmatchen mot svenska mästarna Djurgårdens IF till en riktig folkfest och vi har som målsättning att fylla arenan. Vidare ser vi fram emot att bjuda in föreningar i Sandviken med omnejd till aktiviteter för barn och ungdomar som exempelvis träningar, turneringar, mini-cuper under påsklovet, träningsläger och andra sociala aktiviteter, säger Anders Eriksson, klubbchef för Sandvikens IF.

Mötet med Djurgårdens den 2 mars kommer även att sändas i C More som huvudmatch för matchdagen.

– Huvudnumret med fotbollscupmatchen och bandykvartsfinalen blir ett event i nationell klass. Det kommer att skapa stor uppmärksamhet och fortsätta sätta Sandviken på kartan och ytterligare stärka Göransson Arena som en stor eventarena, säger Fredrik Granting, VD för Göransson Arena.

– Vi är glada för detta samarbete. Det är win-win för alla parter då det skapar viktiga intäkter till föreningen och vi bidrar till att skapa aktiviteter för barn och ungdomar. Vår målsättning är att nå slutspel med våra elitlag och vi ser fram emot att skapa härliga utematcher samtidigt som vi skapar möjligheter för Sandviken och Göransson Arena, säger Rafi Markarian, klubbchef för Sandvikens AIK.

Texten uppdateras.