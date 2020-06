Klubbarna tar fortfarande distanseringen på största allvar – trots kramkalas på planen: "Vi har strikta förhållningsregler"

Fotboll spelas numera utan publik. Människor uppmanas hålla distans. Samtidigt firade såväl Gefle IF som Sandvikens IF sina mål i helgen genom att kramas – trots den rådande coronapandemin.

– Vi ska hälsa med armbågarna även i seniormatcherna, säger Sandvikens klubbchef Anders Eriksson.

En linje som Andreas Dahlén, sportsligt ansvarig i Gefle IF, delar.