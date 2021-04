Klubbdirektörens första ord om påskhelgens Brynäskaos: "Katastrof"

Michael Campese som, precis som styrelseordförande Jürgen Lorenz, inte gått att nå tidigare under helgen sedan sparkningen av Peter Andersson och Viktor Stråhle blivit offentlig gjorde nu sitt första framträdande i C More.

Programledaren Lasse Granqvist och experten Staffan Kronwall ställde frågorna.

Hanteringen av sparkningen av Peter och Stråhle, är det något ni tycker ser professionellt ut utåt sett?

– Nä, nä, självklart inte. Katastrof. Och läckan i sig gör att den blir helt ohanterbar. Och det är en av de saker vi tar allvarligast på, det läckaget – och det är en av de saker som framkommit i vår analys här att vi måste bli mycket, mycket skickligare på det.

När läckaget kommer, varför informerar man inte Stråhle utan man får det på ett mejl?

– Man kan diskutera alltihopa, och det är inte rätt skött på något sätt. Det behöver vi inte ens fundera på. Man blir pressad också som ledare, det måste man ha klart för sig. Vi ville träffa vederbörande människor på söndagen och sen får vi veta i sittande möte att det kommit ut och... det blev inget bra, det blev jättedåligt.

Micke Sundlöv var tydligen inte informerad om det här?

– Ja, den håller jag inte riktigt med om faktiskt, jag har själv skickat ett sms till både Peter och Micke att jag ville träffa dem på söndagmorgon för att diskutera den uppkomna situationen. Så det håller jag inte med om faktiskt.

Hur går beslutsprocessen till en sån här gång?

– Det är alltid styrelsen som har sista ordet, och dom vill naturligtvis ha med mig på det. Det är så det funkar. När vi samlat på oss faktabaserad information, det är viktigt att säga.

Det är rätt så kraftfulla reaktioner i sociala medier och det är rätt så hårda ord mot Brynäs IF och dess ledning. Om du får chansen att rikta dig till era medlemmar i den här situationen som ni nu hamnat i, vad vill du säga?

– Jag kan säga att jag själv hade varit kritisk och därför väljer vi nu också att göra en helt oberoende analys på styrelsen, mig och organisationen och så vidare för det här är inget bra.

– Däremot så behöver vi verkligen samlas för att vi ska nu plocka den här kvalserien och ha kvar Brynäs där Brynäs hör hemma. Jag tycker den självkritiken är framme och jag ser framemot att, för Brynäs skull, det händer saker när vi är klara med det här.