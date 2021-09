Koldioxid fångas in vid Skutskärs bruk – motsvarar alla bilar i Gävleborgs och Uppsala län

Henrik Holm ser projektet som ett naturligt andra steg efter att man vid fabriken lyckats fasa ut användningen av fossila bränslen.

Tanken är att arbetet ska inledas under 2021 och hålla på i fyra år. Projektet finansieras till stor del av EU:s forskningsprogram Horizon 2020.

Förutom Skutskärs bruk ingår Fortum Oslo Värmes avfallsbränningsanläggning i i Oslo, Heidelberg Cements cementugn i Gorazdze, Polen och en speciell försöksanläggning i Bergen, Norge.

Koldioxiden kommer att avskiljas, komprimeras och transporteras till en lagringsplats i Nordsjön.

– I pilotförsöket kommer vi att fånga in två ton per dygn. I full skala siktar vi uppemot en miljon ton om året eller 3000 ton per dygn, säger Conny Johansson, energichef för Stora enso i Sverige dit Skutskärs bruk hör.

I miljon ton om året motsvarar utsläppet av koldioxid från alla bilar i Uppsala och Gävleborgs län, cirka 300 000 bilar.

Nils Ivarsson miljöchef på Skutskärs bruk, säger att metoden om den fungerar kommer att hjälpa Stora ensos kunder i deras miljöarbete. Men det finns också ett större mål.

– Det kommer att hjälpa Sverige att nå målet om netto-nollutsläpp till 2045.

