Kommunalråden städar i Valbo: "Det tar några minuter sedan ser man skräp överallt"

– Det är faktiskt mindre skräpigt än jag förväntat mig, säger Jörgen Edsvik när han gått en sväng i slänten mot vattentornet och börjat fylla sin första påse.

Det är till stor del plast som blåst in och fastnat under buskar just här, det är burkar och en del metallföremål. På marken vid parkeringen och intill restaurangbyggnaden finns också mängder med fimpar och snus.

Det är inte bara på Skräpplockardagen som kommunalråden gör en insats för naturen, tänket finns med i vardagen.

– Jag brukar plocka skräp när jag är ute. Min dotter som är intresserad av miljöfrågor är också aktiv. Man vill ju vara en föredöme för sina barn, säger Jörgen Edsvik.

Regnet öser ned och under sin uppdragna huva vittjar han dikesrenen och påsen fylls snabbt.

– Det tar några minuter, sedan börjar man se skräp överallt.

Jörgen Edsvik kommer ihåg hur det var när han var nyinflyttad i Gävle, att han tyckte att det var skräpigt i stan.

– Nu tycker jag att det har blivit betydligt bättre och det betyder väl också att medborgarna tar ett större ansvar helt enkelt.

Åsa Wiklund Lång kommer på cykel – med korgarna full av skräp, ett trasigt paraply sticker upp och hon visar en bit av något som ser ut som ett tangentbord.

– I vägrenarna är det mycket, väldigt mycket. Det är främst skräp som snabbmatsförpackningar och plastpåsar, säger hon.

Även Åsa Wiklund Lång försöker att plocka synligt skräp där hon rör sig, inte alltid men ofta.

– Jag kvistar inte in i skogen när jag är på väg till jobbet. Men jag har ju cykelkorgar och cyklar jämt så på det viset kan jag plocka skräp. Framför allt i närområdet, säger hon.

I år har rekordmånga anmält sig till Gävles Skräpplockardagar, över 14 600 personer.

2020 utsågs Gävle till Årets Håll Sverige rent kommun. Tävlingen avgörs genom ett kommunindex, då kommunerna rankas utifrån sitt arbete mot nedskräpning. Ett av de avgörande kriterierna är hur många som deltar under Skräpplockardagarna.

Skräpplockarveckan i korthet

Tisdag: Plogga där du är. (Plogga=jogga och plocka skräp)

Onsdag: Ta en Plockenad. Gå en skräpplockarpromenad.

Torsdag: Förskolans dag

Fredag: Fredagsfys, före fredagsmys. Dags att Plogga igen

Lördag: Picknickens dag. Kom ihåg att ta med allt skräp hem.

Söndag: Skräpplockarsöndag. Tipsa ditt område och dina grannar om att göra

en gemensam insats