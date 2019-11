Kommunalrådet Per-Ola Grönberg utsatt för klotterattack – så vill kommunen stoppa klottret

Per-Ola Grönberg har sitt arbetsrum högst upp i stadshuset. Från sitt fönster ser han taket på EOS-huset, och där står det Hira, med vit färg.

– Det är det där jag ser varje morgon när jag kommer hit, säger han, och pekar.

Vi går en sväng genom stan, längs Köpmangatan och genom Stadsparken, och lägger märke till allt klotter. Ruin, Bob, Eros och Hira är några så kallade tags som finns på många platser i centrala Sandviken. Vi ser klotter på elskåp, fasader och lyktstolpar, bland annat.

– Det ska inte se ut så här. Det är tråkigt och tragiskt och kräver stora samhällskostnader för att ta bort det. De pengarna kan man göra något roligare för än att sanera, säger han.

Per-Ola Grönberg har under omkring tre fyra år följt ett gäng, som han vet klottrar, och offentliggjort klottret på sin Facebook. Under förra veckan var det någon som skrev "Fuck you Per-Ola/Alla" på ett elskåp vid Parkbadet. Samma sak står på flera ställen i centrala Sandviken.

– Jag har fått sådana hälsningar tidigare. De vet vem jag är och en vet i alla fall att jag vet vem han är. Det känns inte som ett hot. Jag har ju mött de här på gatan, men aldrig konfronterat dem, och det är svårt att komma åt dem, säger Per-Ola.

Vi går vidare och längs vägen plockar han bort klistermärken, som sitter på lyktstolpar, med reklam för var man kan köpa klotterfärg. När vi går genom gångtunneln möts vi av en färgchock och nedklottrade väggar.

– Nu har de varit här igen. Tunnlarna sköter Sandviken energi, och de saneras en gång om året, ungefär vid skolavslutningen, berättar han.

Det senaste året har Per-Ola Grönberg sett en ökning av klotter i Sandviken, och nu leder kommundirektören Pär Jerfström kommunens nya arbete för att få bort klottret. Där är både Sandviken energi och Sandvikenhus delaktiga.

– Vi har en policy att personangrepp, hot och sexistiska budskap tas bort direkt, men jag vill se en utveckling av det. Kanske en 24-timmarsregel, där allt nytt klotter ska vara borta inom 24 timmar. Vi ska sätta oss ner och prata om det, och då måste alla vara med, säger han.

Det finns lagliga ställen att klottra på, de två planken vid Jernvallenområdet och Kungen, och de fyller en funktion, anser Per-Ola Grönberg.

– Absolut. Man kan följa klottret från centrala Sandviken till planken. Det är bra att vi har ställen där man kan utöva graffiti, och vi kanske borde ha fler mer centralt.

– Jag köper att det är en konstform, men man kan tro att det Sandviken är slummen och att kommunen inte bryr sig. Den känslan vill jag inte att man ska ha, säger han.

JT Städservice, som sanerar klotter för kommunens räkning, uppskattar kostnaden av sanering i centrala Sandviken till en halv miljon kronor om året. Då gäller det även privata fastigheter.

Per-Ola Grönberg har, tillsammans med säkerhetschefen Rolf Sundqvist, polisanmält klottret som är riktat mot honom. Straffet för klottrande är böter eller fängelse upp till ett år. Vid grova brott, upp till fyra år. Det är också vanligt att personen får betala skadestånd.