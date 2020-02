Kommunen ansöker om skyddsjakt på Hoforsvargen – länsstyrelsen skyndar: "En pågående situation"

Ansökan kom in 15 februari, efter ett möte mellan Hofors kommun och Länsstyrelsen Gävleborg.

LÄS ÄVEN: Vargen följde efter joggare vid Hammardammen.

– Vi diskuterade situationen som sådan. Det finns uppenbart en oro hos medborgarna över den här vargindividen som är dagaktiv i området runt Hammardammen, säger Joel Isensköld som är chef på länsstyrelsens enhet för natur.

I ansökan pekar på kommunen på flera problem med att vargen rör sig i området och går nära människor. De nämner att det finns en oro bland invånarna, att människor ställer in hundpromenader, ridturer och motion.

Kommunen har fått in klagomål på ökad biltrafik när vargobservationer publiceras i sociala medier. "Många tar chansen att patrullera området för att eventuellt få chansen att se vargen från bil", står det i ansökan.

Kommunen påpekar att vargen är orädd och har gott om rådjur att äta bland husen. Man lyfter också fram att många observationer har rapporterats in via rovdjursrapporteringstjänsten Skandobs, och bifogar dessutom en rad observationer som publicerats i sociala medier.

LÄS ÄVEN: Hon tog det första fotot på Hoforsvargen.

Länsstyrelsen ska göra en sammanställning av hela ärendet innan de kan bedöma om kommunen ska få tillstånd för skyddsjakten.

– Vi gör det här skyndsamt. Ärendet kom in för några dagar sedan och vi jobbar på det nu, säger Joel Isensköld.

Vi tar hänsyn till all information som kommer in.

Förutom det som kommunen skickat in, titta handläggarna på information om vargen som kommit in från allmänheten – bland annat observationer som rapporterats i Skandobs, via mejl och telefon och i sociala medier.

Ska folk fortsätta rapportera observationer av vargen i Skandobs?

– Ja, vi vill alltid ha in observationer. De är en viktig del i vårt uppdrag att inventera vargen i länet. Det är också viktigt att vi har en uppdaterad bild av just den här vargens aktiviteter.

Kan observationer som kommer in nu påverka hur ansökan om skyddsjakt bedöms?

– Ja, det här är en pågående situation och vårt arbete är inte statiskt. Vi tar hänsyn till all information som kommer in.

Om länsstyrelsen beviljar skyddsjakten vidtar en rättidsprövning. Då kan beslutet överklagas inom tre veckors tid. Eventuella överklaganden skickas till förvaltningsrätten i Luleå, och de beslutar om skyddsjakten ska avblåsas eller inte.

Trots det kan jakten påbörjas direkt efter länsstyrelsens beslut.

– Den som får tillstånd för skyddsjakt behöver inte vänta ut rättidsprövningen. Vårt beslut gäller. Vi hade ett fall utanför Edsbyn där en varg bland annat hade angripit hundar. Då beviljade vi skyddsjakt på torsdagen, vargen avlivades på fredagen och ett överklagande kom in på måndagen, säger Joel Isensköld.

LÄS ÄVEN: Så gick det till på skyddsjakten i bostadsområdet Lillbo utanför Edsbyn.

FAKTA Då kan det bli skyddsjakt på varg

För att skyddsjakt ska kunna vara aktuellt behöver generellt sett minst två av punkterna vara uppfyllda under det senaste året:

► Minst fyra dokumenterade angrepp av samma varg/par/familjegrupp på tamdjur.

► Minst tre dokumenterade angrepp på hund av samma varg/par eller minst fyra dokumenterade angrepp på hund av samma familjegrupp.

► En varg som angripit en hund som rastas i koppel av människa.

Ibland räcker det inte:

Syftet med skyddsjakt är att förebygga nya angrepp, och om särskilda skäl finns räcker de inte för att bevilja skyddsjakt, då bedöms ofta andra åtgärder vara lämpligare:

► Om det finns kadaverhögar eller annat avfall som drar till sig rovdjur nära platsen där angrepp skett.

► Om flera hundar blivit angripna under en kort tid och man kan anta att vargarna har en mötesplats just där.

Källa: Viltskadecentrum på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU