Kommunen om den usla skolstädningen: "Inga planer på att säga upp avtalet"

Förra året i juli tog Förenade Service över städningen på bland annat skolor och förskolor från Sodexo. Men under hösten har klagomålen på undermålig städning rasat in medan städerskorna går på knäna. Gävle kommun har krävt det nya städbolaget på över 100 000 kronor i vite för att komma till rätta med städningen.

– Vi har varit duktiga på att följa upp våra tecknade avtal i det här fallet så att vi får den tjänst vi har beställt, säger Helene Åkerlind, (L), kommunalråd med särskilt ansvar för företagsfrågor.

Men när det gäller personalens ansträngda arbetssituation har kommunen små befogenheter att påverka.

– Vi har inte arbetsgivaransvaret, säger Helene Åkerlind.

Mikael Hallqvist var inköpschef på Gävle kommun när upphandlingen gjordes hösten 2018. Sodexo hade innan dess haft ansvaret för både kost och städ sedan 2004, men i samband med upphandlingen valde kommunen att dela upp tjänsterna.

– Syftet med att dela kost och städ i flera områden var att få in fler anbudsgivare. Vi ville få in mer konkurrens för att få ned priserna eller åtminstone hålla priserna i schack. Vi hade också en förhoppning om att få in lokala aktörer, säger Mikael Hallqvist.

Men ingen av de lokala aktörerna kunde uppfylla kommunens krav. Det blev i stället Förenade Service, ett danskägt företag som lämnade det billigaste anbudet och vann kommunens upphandling tillsammans med Samhall som fick i uppdrag att städa kontor.

Då är det troligt att de inte skulle ha vunnit upphandlingen

– När du gör en offentlig upphandling måste du vara tydlig och har inte rätt att utesluta någon som uppfyller kraven. Förenade Service uppfyllde de krav vi ställde och hade det lägsta budet, förklarar Mikael Hallqvist.

Kommunen sparade ungefär 3,5 miljoner kronor på det nya städavtalet. Men Förenade Service har tvingats anlita ytterligare 20 städare, och ökat personalstyrkan från 60 till 80, för att klara städuppdraget som de åtagit sig.

– Vi har ett avtalat pris. Det blir Förenade Service som får stå för den kostnaden och det är inget som de kan fakturera vidare till oss. Vi kan inte kompensera dem i efterskott. Då är det troligt att de inte skulle ha vunnit upphandlingen utan avtalet skulle ha gått till någon annan. Om de skulle vilja krypa ur avtalet så finns det risk för skadestånd eftersom kommunen då tvingas göra en ny upphandling, säger Mikael Hallqvist.

Enligt honom kan det vara svårt att häva avtalet.

Kan dålig personalpolitik var ett skäl?

– Svårt, med tanke på att det är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret, i det här fallet Förenade Service. Vi har ingen rätt att gå in i det som köpare av en tjänst.

Men kommunen har ännu inga planer på att säga upp avtalet.

– Det kan ta tid att få ordning när man tar över en verksamhet på det här sättet. Det var nog inte guld och gröna skogar i början när andra leverantörer tog över heller, säger Helene Åkerlind.

Just nu är kommunen inne i en diskussion med Förenade Service som arbetar med att ta fram åtgärdsplaner.

– De håller på att anpassa sitt arbetssätt för att kunna leverera på det avtal som vi gemensamt har skrivit. Om inte det fungerar har vi rätt att använda vitesföreläggande. Det finns ju skolor där städningen fungerar. De får titta på vad de gör rätt där, säger Helene Åkerlind.

Skulle det vara bättre att ha tjänsterna i egen regi för att få en helhetsbild?

– När kommunen för 20 år sedan valde att lägga ut verksamheten var det för att fokusera på kärnverksamheten och få bättre kontroll, säger Helene Åkerlind.

Oppositionsrådet Gin Akgul Hajo (V) är kritisk till upphandlingen. Vänsterpartiet var det enda partiet som hade invändningar när beslutet skulle fattas.

– Vi såg att heltidsbeslutet inte skulle kunna genomföras och övertagandet var dåligt förberett. Offentlig verksamhet ska inte överlåtas till marknadsmekanismer.

Hon tycker att kommunen bör ta tillbaka upphandlingen.

– Helst borde vi ha det i kommunal regi eller behålla det hos Sodexo för att säkerställa möjligheten till heltidstjänster och tryggare arbetsvillkor.