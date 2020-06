Kommunens nya drag mot krogträngseln – startar tipstjänst

Allmänheten har också tidigare under pandemin bidragit med tips om trängsel på platser där det serveras mat och dryck, men kan nu göra det under mer samlad form, då en e-tjänst startade på Gävle kommuns hemsida under måndagen 1 juni.

– Att kunna anmäla om trängsel via kommunens e-tjänst kan bidra till att begränsa smittspridningen. E-tjänsten blir ett verktyg i vårt arbete för att stötta verksamheterna att kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, säger Patrik Gustavsson, miljöchef Gävle kommun i ett pressmeddelande.

Till nämnda verksamheter räknas till exempel restauranger, kaféer och uteserveringar. Den som har det yttersta ansvaret att följa att lagstiftningen följs i Gävleborg är regionens smittskyddsläkare, som till och med fredag 5 juni är Signar Mäkitalo, vilken då gör sin sista arbetsdag här.