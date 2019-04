Gävle och Sandviken på listan över kommuner som kan räkna med IS-återvändare

I slutet av april är representanter för 41 av Sveriges 290 kommuner bjudna till en "kunskapsdag om IS-återvändare" i Stockholm.

Enligt SVT, som var först med nyheten, är de 41 kommunerna utvalda eftersom IS-resenärer har varit skrivna där innan de åkte till Syrien. Både Gävle och Sandviken är inbjudna.

– Jag håller på att titta på vilka som ska åka. Vi har blivit erbjudna tre platser. Det är kommunledningen, skolchef och socialchef, säger Patric Falk.

Varför har Gävle bjudits in?

– Jag misstänker att det handlar om informationsinhämtning. "Finns det IS-sympatisörer på väg tillbaka till Gävle kommun?".

Gör det det?

– Det är väl det de här dagarna ska bringa klarhet i. Jag vet relativt lite. Jag har fått vissa indikationer. Inte mer än så.

Indikationer?

– På att det finns några stycken som det kan handla om.

Center mot våldsbejakande extremism är en del av Brottsförebyggande rådet och arbetar med information från bland annat Säpo och polisen.

Sedan IS-styrkorna nu officiellt har besegrats i Syrien och Irak har många av terrorsektens medlemmar fängslats. Enligt Säpos bedömningar har ungefär 300 personer från Sverige rest till Syrien för att ansluta sig till IS eller andra extrema islamistiska grupperingar. Ungefär 50 av dem uppges ha dödats i strid. Vissa sitter nu i fångläger, medan ytterligare ett antal redan har återvänt till Sverige.

– Vi behöver ju reda ut vad vi ska betrakta en person som som kommer från ett IS-kontrollerat område. Är det en vanlig person, har den hjälpbehov? Är det en terrorist? Eller en kombination? Är det barn blir det ju också på ett särskilt sätt det ska hanteras, säger Patric Falk.

Ni är alltså bland de 41 kommuner som bjudits in "på förekommen anledning"?

– Ja, så har jag uppfattat det också.

Vad betyder det?

– Jag misstänker att vi kommer att bli delgivna någon form av information. Om antal eller något sådant.

Tidningen har tidigare berättat om en person från Sandviken som uppges ha rest till Syrien under 2013-2014 för att strida för IS. Mannen dömdes nyligen till fängelse för en stöldturné bland sportbutiker i Dalarna. En tingsrättsdom som är överklagad.

Minst en före detta Gävlebo har dödats i strid i Syrien, där han strax före sin död ska ha anslutit sig till IS. Hans far åtalades för terrorbrott, men frikändes, för att via nätet ha hjälpt sonens förband att planera sprängningen av en fängelsemur i Aleppo. Mannen, som fritogs av beväpnade kumpaner när han satt på Migrationsverkets förvar, bor inte längre i Gävle.