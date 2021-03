Korridorsfester på studentboende i Gävle – väktare och polis har avbrutit flera gånger: "Som att festandet aldrig har slutat"

Rapporterna om festande studenter i Uppsala fick stor uppmärksamhet i media under veckan – ett partajande som ledde till ett massutbrott av covid-19.

Nu kommer det uppgifter att även studenter i Gävle har trotsat uppmaningen att inte samlas fler än åtta personer.

Tidningen har fått flera tips om korridorsfester i studentbostäderna på Kungsbäcksvägen vid högskolan.

– Man skulle kunna beskriva det som att festandet aldrig har slutat. Klubbarna är stängda och skolans olika föreningsevent är ett minne blott, men festen har egentligen bara bytt plats, säger en student som tidningen pratat med.

Personen tidningen har pratat beskriver hur studenter dukar upp långbord i bostadshusens korridorer och spelar beerpong.

– En kraftig högtalare kopplas in i korridorens vägguttag och festandet pågår hela natten eller tills störningsjouren kommer och stoppar det hela och delar ut en böter som deltagarna senare oftast delar på. Oftast brukar det landa på under en hundring per person.

Situationen var, enligt studenten tidningen pratat med, värre i somras. Men studenten säger att det även har förekommit fester med ett 20-tal personer under vårterminen.

Synen dagen efter beskrivs som "rena rama helvetet för en städare". Ölburkar överallt, snacks över hela korridoren, halvfulla plastmuggar med öl och torkad öl som skorna fastnar i när man går i korridoren.

– Jag uppfattar det som att studenterna som deltar på dessa fester inte det minsta tänker på att det pågår en pandemi som dödar tusentals.

Fastigheten som det handlar om ägs av bolaget Gävle studentbostäder. Förvaltningen är dock utlagd på företaget Fastighetssnabben.

Henrik Åström är VD för förvaltningsbolaget och känner till problematiken. Han svarar på tidningens frågor via mejl.

– Ja, vi har fått rapporter från störningsjouren. Vi har fått sex rapporter rörande att det varit störningar i lägenheter och/eller i trapphuset under mars.

Han bekräftar senare att störningarna handlar om fester.

Henrik Åström säger att väktare har upplöst dem när det har funnits behov och vid enstaka tillfällen även haft polisen med sig.

De åker hem över helgen och tar smittan med sig

Enligt VD:n vidtas åtgärder direkt.

– Då vi får en rapport om störning är vår ordinarie rutin att via telefonsamtal kontakta hyresgästen och förklara att beteendet inte är ok. Om störningen upprepas av samma hyresgäst går en skriftlig anmodan om rättelse ut, vid ytterligare störning påbörjas ett avhysningsärende. Här har vi nyligen i samråd med Fastighetsägarföreningen skärpt denna rutin och därmed kommer den första störningen direkt generera en skriftlig anmodan.

– Att hyresgäster samlas i större grupper än vad som är tillåtet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer är naturligtvis inte ok. Alla invånare har ett eget ansvar att följa de rekommendationer som finns i samhället. Det gäller även de som hyr en bostad och de måste då ta ansvar för hur många personer de samlas i sina lägenheter och hur man agerar i stort. Vi som fastighetsförvaltare kan uppmana hyresgästerna att följa folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Grundare av bolaget Gävle studentbostäder är den lokale moderatpolitikern Pekka Seitola. Han sålde bolaget för flera år sedan, men sitter än så länge kvar som suppleant i styrelsen. Den befattningen hade han dock glömt när tidningen ringer.

– Jag trodde att jag hade lämnat styrelsen. Det skulle ske ett par år efter att jag sålt bolaget. Det är bra att du påminner mig, jag ska gå ur. Men jag borde ha koll. Jag kallas varken till styrelsemöten eller får information. Men jag har ett ansvar som suppleant.

Därmed säger han att han inte kände till korridorsfesterna i Gävle studentbostäders lokaler vid högskolan. Men han ser allvarligt på saken, att det har förekommit korridorsfester trots en pandemi där de allmänna råden är att hålla avstånd.

– Det tycker jag är oerhört dåligt. Det är ändå högskolestudenter, de borde kunna förstå bättre. De riskerar inte bara sig själva utan att sprida det rätt så mycket. Många av dem kommer från olika delar av landet. Det är problemet, de åker hem över helgen och tar smittan med sig. Det är oansvarigt.

Han blir nöjd när han får höra att Fastighetssnabben vidtagit åtgärder genom att skärpa rutiner.

– Det glädjer mig att de har agerat, men frågan är om de har fått stopp på det.

Henrik Åström:

– Vi hoppas att våra åtgärder har effekt men det är respektive individs ansvar att följa gällande råd och rekommendationer i sitt boende oavsett om det är i en hyrd lägenhet eller i sitt eget hus.

Det är i nuläget oklart om korridorsfesterna lett till något utbrott av smitta.