Korsdrag i både SAIK-försvaret och arenan: "Vi var kanske lite för frejdiga"

Eller möjligen två, om man bara ser till slutresultatet.

Detta efter en match som snabbt drogs upp i ett virvlande tempo.

– Vi kanske var lite för frejdiga i början. Man kanske måste vara lite mer återhållsam...men det är ju roligt också, säger Forslund om inledningen.

Den som SAIK fanns med i – utan att göra mål.

Den som Edsbyn tog hem – genom fartfantomen Tuomas Määttä.

Denne gjorde 1–0 i tredje och 2–0 i 15:e minuten på genomåkningar.

– En otroligt duktig bandyspelare med spetskompetens. Han belastade oss ordentligt med sina åkningar, säger Forslund och funderar.

– Samtidigt har vi också våra lägen i inledningen, men vi har svårt att få in bollen. Men Edsbyn är bra på att försvara sig, det märks att de har släppt in få mål.

För det var just ett mål som SAIK hade behövt under den första halvleken. Lagen hade också sju hörnor under den första halvleken – men inte ett mål nu heller. Precis de 18 hörnorna mot Sirius, där det dock gick vägen ändå.

– ...men flera var jättenära nu. Bra hörnor, men bara nära. Vi får jobba på med det där.

Hur analyserar ni det här?

– Det vi gör i dag räcker inte mot Edsbyn. Vi måste samla på oss mer så vi kan utmana, säger Jocke Forslund – och tänker då framåt, mot ett slutspel:

– Det är något helt annat.

Då behöver man inte tänka på att underhålla?

– Nej, fan heller.

Resultat ändå?

– 8–0 känns trökigt, men Edsbyn är det bästa lag vi mött. Jag har svårt att se att de inte vinner serien, egentligen har de väl bara Västerås borta som är en riktig match för dom.

Ni har Bollnäs redan på fredag!

– Mmm, Sävstaås. Vi kommer att släppa det här. En sån här insats får inte färga av sig. Nästa gång kommer vi att vara bättre rustade.

Trots förlusten har SAIK ett mycket bra läge att bli bland de fyra bästa i serien.

– Vi kommer att jobba på, en match i taget. Så har vi gjort hela tiden.

FAKTA/SAIK:s återstående program

Fre 17 jan: Bollnäs (b)

Ons 29 jan: Hammarby (h)

Fre 31: Åby/Tjureda (h)

Ons 5 feb: Hammarby (b)

Fre 7 feb: IFK Vänersborg (h)

Fre 14 feb: Villa Lidköping (b)

Sö 16 feb: IFK Motala (h)