Kortvarigt jubel för SIF trots 6–0-seger: "Den där matchen mot Ljusdal kommer att sitta i länge"

Det var glädje under matchen när målen trillade in och det blev 6–0 mot Enköping.

Men det var blandade känslor efteråt – sedan resultatet från Bollstanäs segermatch skickats ut via högtalarna.

– Vi fokuserade på vårt, men det var jobbigt att veta att det skulle avgöras i en annan match, säger lagkaptenen Wilma Englund.