Krognostalgi: Från dansrestaurant till gangstarap-häng – från Fenix till Five - har du partajat här sedan 1959?

Torsten Svensson hette mannen som lämnade in ansökan om utskänkningstillstånd 1 mars 1959 för AB Kungshallens Dansrestaurant Fenix. Detta i samma veva som huset på Södra Kungsgatan 31 var nybyggt efter Södersaneringen, då stora delar av Söder revs och byggdes upp på nytt. Vi når Claus Hartwig som började som kock på Kungsgrillen då han kom till Sverige från Tyskland 1966.

Familjen Svensson sålde Kungsgrillen 1986 efter att ha ägt den i 28 år. Hartwig bekräftar även att Per Svensson var son till Torsten Svensson och Henny Svensson, där Henny var den som stod för driften av Kungsgrillen medan Torsten hade fokus på sitt andra åtagande Fyrishallen i Uppsala.

En av de märkligaste episoderna är Golden Cat Club som fanns i källaren i mitten av 70-talet: en striptease-klubb. Enligt Hartwig var det Per Svensson som troligen bara testade detta koncept en kort tid.

1987 blir klubben Othello Desdemona. Övervåningens restaurang kallades Othello och nedervåningens rockklubb Desdemona. I november samma år intervjuar Gefle Dagblad rockklubbens två nya ägare: Lasse Åberg (ej Musse Pigg-mannen), 23 år, och Uffe Carlsson, 22 år.

1989 tog Johan Mattsson över driften och döper stället återigen till Fenix. Det anordnas ungdomsdiscon med skönhetstävlingar för tonåringar som skulle ha väckt ramaskri nu 31 år senare. Den klassiska rockklubbsverksamheten fortsätter vara högst aktiv.

1993 är konkursen ett faktum för Fenix. Sportbarkedjan O'Learys tar över samma år, fem år efter den officiella företagsstarten i Göteborg. Bland det största som händer märks The Commitments spelning 1994. Året därpå grundas nattklubben Night Trap i källaren och håller åtminstone 90-talet ut. "Olles" går i graven 2010. Källarverksamheten hette Solo mellan 2005-2007 och det var också endast då "den var fräsch" enligt vår källa. I augusti 2011 flyttar Mezopotamya över gatan och lägger till BBQ. Källaren döps till Arena Sportbar & Lounge. Det håller till 2014 då källaren blir Star Club under ett års tid. Därefter Fenix igen 2015, vilket pågår till åtminstone 2017. Sedan följer en rätt märklig epok där ett ställe vid namn Cube ska etablera sig, men fallerar i februari 2018. Under våren samma år tar Papis Chulo över och döper källaren till Five nattklubb. Under hans tid har det bland annat varit fokus på hiphop, också mycket live sådan, rnb och afrobeat. Det rullar på tills hösten 2019 då ett namnbyte sker till Vou social club, vilket också fortfarande är namnet på papperet, medan många i folkmun ännu kallar det Five. Johan Hedlunds inblandning blir kortvarig.

Krogarna på Södra Kungsgatan 31 - hela listan

* Kungsgrillen (1959-1986 men 1988 på papperet)

* Fenix (1959-1986 men namnet levde ändå vidare till dags dato i folkmun)

* Club Golden Cat (mitten av 70-talet, kortare stripteasesatsning i källaren)

* Classic (krog i krogen - pizzasatsning i Kungsgrillen omkring 70-talet, precis där nedgången till källaren är i själva byggnaden).

* Othello Desdemona (eller Othello respektive Desdemona) (1987-1988)

* Fenix (1989-1993)

* O'Leary's (1993-2010)

* Night Trap (källaren, 1995 - åtminstone 1999, kanske längre).

* Mezopotamya BBQ (övervåningen, 2011-2019)

* Arena (nedervåningen 2011-2014)

* Star Club (2014-2015)

* Fenix (2015-2018)

* Five nattklubb (2018-2019 men heter fortfarande så i folkmun)

* Vou Social Club (2019-, Fives nya egentliga namn)

* Anatoliens kolgrill (2019-, verksamheten på övervåningen)