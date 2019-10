Krogprofilen Shiyars pappa dog när han flydde från Turkiets bomber: "Civilbefolkningen får betala ett högt pris"

Restaurangprofilen Shiyar Ali från Årsunda har tidigare hjälpt otaliga människor att fly från Syrien. Han är Sverigerepresentant för det kurdiska självstyret i norra Syrien och följer med stor oro det som händer i nordöstra Syrien just nu, det område som kurderna kallar Rojava. Han var på väg dit för att hälsa på sin sjuka far, biljetterna var köpta, men resan fick ställas in när Turkiet inledde sin invasion.

– Mina släktingar var tvungna att fly för att ta sig bort från striderna vid gränsen. Men min pappa som var gammal klarade det inte. Han dog två dagar senare, säger Shiyar Ali.

Han sörjer att han inte hann träffa sin far en sista gång. Men han sörjer också för det kurdiska folket som en än gång drabbas av krig.

– Det är fruktansvärt för alla människor, både barn och äldre som måste fly sitt eget land. Det är civila som drabbas.

Inbördeskriget som startade i Syrien 2011 inleddes som en proteströrelse mot Assadregimens envälde. I det kaos som uppstod kunde terrorgruppen IS växa sig starka. Kurder, kristna och araber har varit USA:s allierade i striderna mot IS.

– Vi besegrade IS, men det krävde många offer, säger Shiyar Ali.

Sedan 2012 har kurder, kristna och muslimer levt sida vid sida i det område som kurderna kallar Rojava.

– Vi hade byggt ett nytt samhälle i norra Syrien som varit demokratisk, multietniskt, sekulärt och med jämlikhet mellan män och kvinnor. Där har varit tryggt och lugnt. Det har varit framgångsrikt i samarbete med andra länder i kampen mot terrorism, berättar Shiyar Ali.

Ungefär 11 000 IS-krigare har suttit i kurdiska fängelser plus cirka 70 000 anhöriga i andra läger. Fånglägren har bevakats av kurder med militärt stöd från USA. Men efter att USA drog sig tillbaka och Turkiet började flygbomba har många IS-fångar lyckats fly.

– USA har begått ett historiskt misstag. Trump gav Turkiet möjligheten att attackera oss. De gav oss ett löfte som de inte höll. Det är ett svek från USA efter att kurderna förlorat tiotusentals i striderna mot IS. Lidandet verkar aldrig ta slut.

Människorättsorganisationen Amnesty International riktar skarp kritik mot Turkiet i en ny rapport. De turkiska styrkorna och deras allierade i Syrien har gjort sig skyldiga till upprepade krigsbrott skriver Amnesty och nämner bland annat den utomrättsliga avrättningen av den kurdiska kvinnliga politikern Hevrin Khalaf.

– Turkiet bedriver en etnisk utrensning av kurder och vill skapa ett nytt turkiskt område i Syrien, säger Shiyar Ali.

Han tror att USA fortfarande har kraft att stoppa detta, om de bara vill.

USA och Turkiets och förhandlade fram en vapenvila som skulle vara i fem dagar. Men redan timmar efter överenskommelsen kom rapporter om skottlossning i Ras al-Ain.

– Det verkar som att vapenvilan bara var ett trick från Turkiets sida för att lura omvärlden. Även Trump har varit trängd.

Shiyar Ali har ständig kontakt med människor i det krigsdrabbade området. Just nu finns varken el eller vatten och det råder brist på mat. Det behövs humanitära insatser.

– Vi hoppas få in förnödenheter. Det behövs också läkare och medicinsk utrustning, men just nu är det svårt att få fram hjälpen, miliser som stöttar Turkiet blockerar vägarna. Vi försöker just nu skapa en trygg väg in i landet, säger Shiyar Ali som arbetar tillsammans med Röda korset.

FN-organet Unocha rapporterar att minst 160 000 människor är på flykt i norra Syrien.

– Hela världen måste agera. Var generös och skänk pengar. Och ha förståelse för människor som är på flykt. De har inget val, vädjar Shiyar.

Så kan du hjälpa de drabbade i Syrien

Rädda barnen: Finns på plats med personal i tre olika flyktingläger. Där hjälper de barn med tak över huvudet, mat och övrig akuthjälp.

Swisha valfri summa till 900 6008 och märk gåvan FRAMTID. Bankgiro 092-0033.

UNICEF: UNICEF har trappat upp sina insatser och förser barnen och deras familjer med näring, hälsovård, rent vatten och sanitet.

Swisha 902 00 17 eller Bankgiro 902-0017.

Röda Korset/Röda Halvmånen: Organisationen har ett fältsjukhus nordöstra Syrien, mobila kliniker och ambulanser i området.

Swisha 123 000 4648.

Läkare utan gränser: Swisha 900 60 32 eller Bankgiro: 900-6032.

Vilka strider och varför?

Den pågående Syrienkonflikten är en komplicerad situation med många aktörer och olika intressen. Därför har tidningen bett Therese Pettersson, som är freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet, att försöka reda ut vilka som strider och varför.

USA

– Den främsta anledningen till att USA varit i Syrien var för att bekämpa IS. Men USA anser nu att man har besegrat IS tillsammans med den kurdiska alliansen. USA:s president Donald Trump har länge signalerat att han vill dra tillbaka amerikanska trupper från Mellanöstern och Afghanistan. Han säger att "det är inte vår gräns att försvara" och att det kostar för mycket pengar, säger freds- och konfliktforskaren Therese Pettersson.

Turkiet

– Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har stora inrikesproblem. Landet har tagit emot en stor mängd syriska flyktingar, vilket lett till en ökad rasism och polarisering i landet. Erdogan vill flytta tillbaka flyktingarna till det nya områden i Syrien för att kunna rädda sig själv politiskt. Ett självstyrande Kurdistan i Syrien är ett hot mot Turkiet som haft en konflikt med turkiska PKK sedan 1980-talet. För Turkiet är kurderna absolut ett större hot än IS, säger Therese Pettersson.

Kurderna

– Kurderna är världens största etniska grupp utan en egen stat. De vill ha självstyre. Den kurdledda alliansen i östra Syrien har stöttats av USA. Det finns även ett avtal mellan Syrien och den kurdledda SDF. Syrien har skickat regimtrogna miliser för att stötta kurderna. Men efter Turkiets offensiv ser det mörkt ut för kurdernas dröm om att bygga en egen stat.

Syrien

– Syrien vill varken ha Turkiet eller USA på syriskt territorium. De vill inte heller ha en stark IS-gruppering. Den syriska regimen vinner på att båda grupperna försvagas. Om de bråkar med varandra betyder det att de inte har lika mycket tid att bråka med den syriska regimen som hoppas kunna återta kontrollen över området. Bashar al-Assad ärvde presidentposten i Syrien av sin far. Hans regim är känd för att vara grym. De mördar, fängslar och torterar sina motståndare systematiskt.

Ryssland

– Ryssland är en av Syrienregimens viktigaste allierade och ser sin chans att få större inflytande i landet. Ryssland är en starkt bidragande orsak till att al-Assad kunde få kontroll över landet och driva ut rebellerna. Putin har varit med och drivit fram ett avtal mellan kurderna och regimen. Deras intresse är att al-Assad sitter kvar och att de har en stark allierad.

IS

– IS är inte på något sätt utrotade. När det blir kaos är det lättare för terroristgrupper som IS att få fotfäste och kan omgruppera och få mer stöd. Om viktiga nyckelpersoner kan rymma från fängelser i de här områdena finns det en risk att IS växer sig starkare. De kan bli mer aktiva och det innebär fler attacker och terrordåd i Europa.

Iran

– Iran står på al-Assads sida i den här konflikten och har uppmanat Turkiet att upphöra med stridigheterna.