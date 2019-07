Krönika: "Dags att återerövra ordet arbetsköpare"

Det är sommartid och vikarierna har tagit ordinarie personals plats i arbetsstyrkan. På många arbetsplatser betyder detta att medelåldern under några månader sjunker drastiskt. Energin förändras. Många får för första gången en möjlighet att stiga in i arbetslivet; en möjlighet att komma in i den värme som omger hela arbetsmarknaden idag. Alla utanför står i kylan, huttrande och bedjande om en stund i värmen, om ens för några timmar.

Förra sommaren var det de som cyklade runt på staden för att leverera mat till semesterlata människor som fick njuta av värmen. Fast även den kan blev övermäktig.

På redaktionen är det nu överraskande kallt, luftkonditioneringen arbetar för fullt. Efter förra årets värmebölja har nog de flesta arbetsplatser förberett sig inför en sommar lik den förra.

Dagarna innan det stora skiftet, sista veckan i juni och början av juli, märktes semesterstämningen av även för oss sommarvikarier. Luncherna blev längre, fikarasterna likaså. Personalen började smått avvänja sig från vardagen.

Ena dagen är brännande varm, andra dagen ett ösregn. Vi är inte längre ett kollektiv - vi är till salu.

När jag sommarjobbade på stålindustrin som 16-åring försvann plötsligt en av handledarna; han hade begett sig till badet för att ta vara på värmen.

Då gick vi runt i skor med stålhätta och sopade aska ur ugnarna, bättrade på den gul-svarta färgen på trappräckena och sopade bort det senaste årets damm från de kalla cementgolven. När ingen såg tog vi tio minuters rast, satte oss vid slaggstenen som väntade längs med plåtväggarna. Vi industribarn hade haft turen att få jobbet då vi var just det: industribarn. Vi introducerades för den verklighet våra föräldrar ofta undanhållit från oss.

Arbetsgivaren kändes då som en välgörare - både för oss som nykläckta arbetare men också för våra föräldrar vars ekonomiska situation för några månader underlättades.

Att ges ett arbete låter som det vore för just det - välgörande ändamål. Ändå är det inte arbetsgivaren som ger utan köper arbetskraft, och det ofta till ockerpriser.

Det är först långt senare man börjar värdera sig på arbetsmarknaden. Det krävs utbildning och yrkeserfarenhet för att ens våga tänka på att ställa krav. Trots att jag nyss avslutade tre års högskolestudier vågade jag knappt yppa ett ord annat än “ja tack” när min lön föreslogs.

Förvisso har jag nu smugit med mig en bok till jobbet, arbetstempot är lägre på kontoret än ute på golvet. I Per Anders Fogelströms "Mina drömmars stad”, när de unga knegarna diskuterar arbetsvillkor, dyker ordet arbetsköpare och jag stannar till. Några dagar senare läser jag Arbetarbladets sommarserie “Bergspredikan för socialister” av Göran Greider och återigen kommer ordet upp. Det är kanske en slump och ord är förvisso bara ord men det är något i det som känns brännande. I tider av privatiseringar, bemanningsföretag och försvagade fackföreningar kanske vi borde tala om arbetskraften som köpare och säljare, då säkerheten ofta är densamma. Som för Sandviks anställda, som nu, mitt i semestern, fick höra att flera tusen av dem snart kommer att behöva ryka. Eller som för min väninna, som fick sparken via SMS. Ena dagen är brännande varm, andra dagen ett ösregn. Vi är inte längre ett kollektiv - vi är till salu.