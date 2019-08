Krönika: Varför har inte naturen några rättigheter?

För några år sedan tillerkändes en nyzeeländsk flod rättigheter. Whanganuifloden, som den heter, har sedan dess av rättsväsendet betraktats som en juridisk person. Det skedde efter en 140 år lång strid mellan landets myndigheter och en lokal stam maorier, som alltid betraktat floden som just en person, som behövde behandlas med vördnad, eftersom de också såg den som deras egen anfader.

I det första avsnittet av podcasten Myter och mysteriers nya serie, med temat "Staten och kapitalet", tar journalisten Eric Schüldt och humanekologen Per Johansson upp frågan om naturens rättigheter. Och man frågar sig: Varför är fallet med Whanganuifloden så ovanligt? Varför har inte naturen redan rättigheter? Om ett aktiebolag redan i dag helt naturligt betraktas som ett juridiskt subjekt, varför inte en flod?

Vi tror att vi kommer rädda världen genom att enskilda personer avstår från en flygresa? Vi tror att vi kommer att rädda världen genom att köpa en skattesubventionerad elcykel? Vi tror att vi kommer att rädda världen genom att avstå från kött på måndagar?

Per Johansson tar upp att det visserligen naturligtvis finns en miljölagstiftning, men den utgår inte från att naturen har några rättigheter utan att den under vissa omständigheter bör skyddas, och det är ju inte alls samma sak utan tvärtom. Eftersom grundläget då är att den ska exploateras på något sätt.

I programmet jämför de med slaveriet. Som länge - i vår kultur och i andra – togs för självklar, typ som ett av naturen givet faktum. Men sedan med tanken om att vi är ju faktiskt samma typ av varelser, det är ju ingen skillnad, blev man till slut tvungen att dra de juridiska konsekvenserna av det. En människa kan inte äga en annan människa. Tanken började framstå som absurd. Men hur ska man då röra sig bort från slaveri, och senare saker som kvinnomisshandel och barnaga? Man måste lagstifta om det.

Men till naturen har vi fortfarande kvar herre-slav-förhållandet. Det är, kan man säga, inskrivet i lagen. Den finns till för att ägas. Med naturen handlar det alltid i grund och botten alltid mer om vad man kan göra för förtjänst på den än på vilket inneboende eget värde den skulle ha. Men det bygger på en premiss som är felaktig, vilket programmet också är inne på. Den bygger på att vi står över naturen, och därmed att vi människor är någonting som är väsensskilt frånskilda den. Det är vi naturligtvis inte. Vi är själva natur, och om vi rubbar dess ordning rubbar vi i förlängningen också oss själva. På det sättet har de där maorierna rätt, naturen är faktiskt vår anfader. Och det ska inte förstås som någon sorts saga, som vi vanligtvis tenderar att tolka ett sådant yttrande, utan rent faktiskt.

Det jag gillar mest med den här idén är att den utgör en väg framåt, tankemässigt, ur en läge som framstår som fullständigt låst. Vi tror att vi kommer rädda världen genom att enskilda personer avstår från en flygresa? Vi tror att vi kommer att rädda världen genom att köpa en skattesubventionerad elcykel? Vi tror att vi kommer att rädda världen genom att avstå från kött på måndagar? Eller att heja på Greta – allt vad vi kan! – i sociala medier?

Allt det här är så klart vällovliga impulser att göra vad man kan, men de bygger på en övertro på konsumentmakt och allmän duktighet. Samtidigt verkar det finnas en sorts allmän inställning till att vi hamnat i det här läget eftersom det ligger i människans natur att erövra och exploatera. Men om det hade varit sant, hur kan det komma sig att vår art funnits till i 300 000 år, men att det är i just vår egen tid, och just vårt egna kulturella sammanhang, som vi – självförvållat – hamnar i den här situationen? Ligger det inte närmare till hands att tänka oss att just vi har byggt ett system, eller "en maskin" som poddmakarna brukar tycka om att kalla det, som bara kommer att tröska på så länge vi inte stoppar den. Det är vi som ger den bränsle och det är vi som kan dra i bromsen. Men då gäller det också att vi kan se klart vad det är vi har att göra med. Det skulle vi möjligen kunna göra om vi gjorde naturen till subjekt.

Naturen har redan rättigheter i vissa länders lagstiftningar. Inte helt överraskande är det ofta i länder där ursprungsbefolkningen har ett viktigt inflytande. I och med det kan naturen, naturligtvis genom ombud, föra sin talan mot företag som ägnar sig åt exempelvis fracking, avskogning, utfiskning och allmänt klimatförstörande aktiviteter. Hur det här sedan konkret skulle efterlevas vet jag inte (jag är inte jurist, ska gudarna veta) men det är åtminstone en idé som utmanar den handlingsförlamning, och den blindhet inför problemets mekanismer, som råder i dag.