Anna Jörgensdotter: En stad där kultur inte ryms är en stad som urholkas

Maj och snö och blommande träd. Jag längtar in i roman men varje försök att ladda meningar med fiktion tröttar ut. Livspusslet är inte menat att gå ihop, men sprickorna behöver fyllas. Med skönhet kanske. Oförutsedda upplevelser. Något som skakar om, går djupt in, ger perspektiv. Allt som skapande och kultur kan göra.

Jag ser Camilla Dals fotografier av rivna Gävlefabriker och tänker kring var berättelser tar vägen. Jämför det evighetslånga syndikalistiska första maj-tåget i Stockholm med det obefintliga i Gävle. Säger till en vän att vi borde sprida ut oss, han säger att Gävle är så satans konservativt, det är ingen idé att bygga nåt här. Det är så deppigt sagt att jag blir förbannad.

Konstintendenten på Gävle konstcentrum säger upp sig då han inte kan utföra sitt arbete utan resurser. Gävle LS har gått på knäna, kanske kommer Joe Hillgården att gå förlorad? Vad händer med staden då? Vill inte jämföra med Sandviken men vad får mänskor att överleva i en patriarkal bruksort om inte kulturen? Trampolins rum på Kulturhuset för barn att finnas och fantisera i. Vad färger, oregelbundna mönster kan göra med ens blick. Mig hjälper det att hantera panikångest. Att stirra in i en vit vägg är fasa.

Kan inte säga att om fabrikerna funnits kvar så hade demonstrationstågen varit längre, men en stad med en tydlig arbetarrörelse gör något med kulturlivet. Efter demonstrationståget i Stockholm samlas vi i en verkstad där anarkism sömlöst glider ihop med konst. En frizon. Som Kungen i Sandviken, Idka i Gävle, Klotterklungan, där människor får fylla på med färgkraft och kollektivt skapande. En stad där kultur inte ryms är en stad som urholkas.

Konstnären Siri Derkert skriver på 40-talet om ensidig patriarkal kultur: ”tidtagarmän”, ”mekaniseringar och kyla” som ”måste leda till undergång” och som saknar ”livsnödvändig stimulerande växelverkan”. Livets och arbetets glädjelöshet. Hon manar oss att sluta stirra på resultat och istället se sökande människor därbakom. I en text om kvinnligt skapande skriver dramatikern Malin Axelsson om att återerövra det ”helt onyttiga”, som leken, och att ta fantasins ”svindlande risk”. Hon skriver om skapandet som uppror, lust, fara, överskridande av lag.

Tensta konsthall har spännande, interaktiva utställningar. Producenten arbetade tidigare på konstcentrum i Gävle och lämnade sitt arbete efter, vad jag förstått, kritik om för smalt och svårtillgängligt. Men vill ”folk” bara ha en viss sorts (bred) kultur? (Vad är det ens?) Och hur kan vi veta vad vi vill ha innan vi fått alternativ? Miljöpartiet i Gävle kallar det planerade Kulturhuset för Kultur- och bildningscentrum, allting ska ligga under samma tak, lättillgängligt. Kommunen bjuder in till kultursamtal på Silvanum med orden: Gävle är en kommun som växer och utvecklas och där ska kulturen finnas med som en viktig medspelare. Ska kulturen ränna samhällets ärenden? Vi behöver kulturen som motspelare. Durruticitatet i tunneln under Fältskärsleden är ett viktigt konstverk: Vi är inte rädda för ruiner.