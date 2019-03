Björkman: Stoppa våldet – vad är det för fel på oss män?

Norrsundet tisdag kväll. En kvinna misstänks ha mördats i sitt eget hem. Den fjärde kvinnan på fem månader som mördas i Gästrikland. I skrivande stund vet vi inte om hon blivit dödad av sin man, av en man som påstår sig älska henne, en man som lovat att vara en trygghet i nöd och lust.

Det är män som är problemet.

Händelsen i Norrsundet kan fortfarande vara ett otypiskt mord. Men vi vet ändå allt för väl hur den stora bilden ser ut: det är män som står för nästan alla mord, våld och misshandel.

Hur vi än vänder på etnicitet, utbildningsnivå, klass, så är sanningen denna: det är män som är problemet. Och de våldsamma männens partners är inte trygga ens i sitt eget hem.

Ligger våldet i våra jägargener? Kanske. Går det att ändra? Ja. Det måste vi tro.

Skulden är inte kollektiv, men ansvaret för förändring är kollektiv.

Inte alla män slår. Jag är själv en av de män som inte ens har varit i slagsmål på skolgården.

Har alla män en kollektiv skuld för våldet – är det mitt fel att grannen slår sin fru? Nej. Jag kommer aldrig att ta på mig skulden för andra individers handlingar.

Skulden är inte kollektiv, men ansvaret för förändring är kollektiv. Det är varje människas plikt att sträva mot en bättre framtid.

Och det är vi män som har ansvaret för att förändra manligheten. Där vill jag bidra. Här och nu är det ett självklart ställningstagande att göra vad vi kan för att stoppa våldet.

Om många goda män vill anstränga sig kanske vi kan göra nästa generation bättre än denna.

Allt som vi människor gör och säger spelar roll. Ofta ganska liten roll. Om jag säger ifrån mot larvigt grabbsnack runt fikabordet gör det skillnad, om än liten skillnad.

Tar jag pappaledigt och anstränger mig för att vara en förebild under mina barns uppväxt gör det stor skillnad.

Om många goda män vill anstränga sig kanske vi kan göra nästa generation bättre än denna.

Jag kan inte se annat än att grundproblemet är en sjuk manlighet som måste förändras.

När världens mäktigaste man vill ”grab them by the pussy” och svenska riksdagsmän stolt beväpnar sig med järnrör har vi en lång bit kvar.

Det finns definitivt inga enkla lösningar på hur våldet ska stoppas. Det mesta sker bakom låsta dörrar och är ett av våra mest komplexa och undflyende samhällsproblem.

Men jag kan inte se annat än att grundproblemet är en sjuk manlighet som måste förändras.

Hur? Vet inte. Men med start i dag på internationella kvinnodagen 8 mars vill Arbetarbladet i alla fall bidra till ett samtal om problemet.

En vecka framåt vill vi skildra och problematisera manlighetens utmaningar och lösningar.

För vi måste prata om vad det är för fel på oss män.

Fredrik Björkman

är cyklist, scoutledare och kulturredaktör på Arbetarbladet.