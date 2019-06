"Blommor och bin" – nyskriven novell för AB kultur

En man kliver in i en hiss. Han är klädd i kostym utan slips och bär en portfölj och ett antal pappersrullar under armen. Svag hissmusik hörs i bakgrunden. Mannen talar i telefon.

“Jag är på väg från kontoret...men jag var borta vid bygget och tittade tidigare idag, det ser fint ut....”

En kvinna kommer springande mot hissen och skyndar in precis innan dörrarna stängs. Hon är klädd i grå kjol och grå polotröja. Mannen ser på henne utan att se henne medan han trycker på knappen till garagevåningen. Dörrarna stängs.

“...ja, utsikten är magnifik...femtonde våningen, det är där du ska ha ditt kontor...”, skrattar han i telefonen.

Hissen börjar röra sig uppåt. Mannen upptäcker det.

“Vad i helv...”, han ser på kvinnan och håller handen för telefonen.”Tryckte du på upp?”

Hon nickar.

“Jag har rätt bråttom...”, säger han irriterat och tar telefonen till örat igen.”...nej jag tog inga bilder idag men jag kan visa dig ritningen...den nya ritningen....nej den har du inte sett...” Han ser sig i spegeln medan personen i telefonen pratar och upptäcker ett näshår som sticker ut. Han drar bort det med ett ryck.

“Fan!”, mannen grimaserar av smärta. ”Nej nej, jag är kvar.”, säger han i telefonen och ser på klockan. ”Jag tar med mig allt till mötet nästa vecka. Och bilder från takvåningen...visst...”

Han trycker av samtalet och lägger telefonen i fickan. Kvinnan står stilla med blicken på knapparna. Mannen tittar bort mot spegeln igen och vrider på ansiktet för att kolla om det är fler näshår som sticker ut. Han tar tag i ett hår och drar. Hissen stannar med ett ryck. Det blir tyst, bara hissmusiken hörs.

“Du skojar!”, säger han irriterat och trycker på hissknappen igen.

Inget händer. Han trycker på hjälpknappen istället. Det sprakar till och de båda rycker till. Kvinnan sätter händerna för öronen.

“Hallå!? Hallå....”, ropar mannen i högtalaren.

Det sprakar igen.

“Det var väl själva...”

Han slår numret till hjälpcentralen som står på hissväggen medan han iakttar kvinnan som fortfarande har händerna för öronen.

“Det ordnar sig.”

“Vad sa du?”, säger hon ser på honom.

En signal går fram men sedan dör telefonen.

“Nej!!” skriker mannen. “Jäkla batteri!”

Han vänder sig mot kvinnan och sträcker fram handen.

“Har du någon telefon?”

Hon tar bort händerna för öronen och tar hans hand.

“Vianne!”

Han ser förvirrat på henne men räcker fram handen.

“Viggo Brandt. Har du någon telefon?”

“Jaha, du menar...”

Vianne tar upp en telefon ur fickan. Hon slår numret till larmcentralen. Viggo ler artigt mot henne medan han väntar otålig. Hon tar tid på sig. Vianne ler mot Viggo och lyssnar i luren. Hon skakar på huvudet.

“Det är ingen mottagning. Det är en gammal telefon.”

Viggo suckar.

“Får jag se.”

Han rycker telefonen ur hennes hand och provar att ringa, lyfter runt telefonen i hissen för att hitta en signal.

“Det måste vara en gammal telefon.”, säger han kort och ger tillbaka den.

Han går fram till dörren och lutar sig mot dörrspringan.

“Hallå!! Hallå!!!”

Kvinnan sätter händerna för öronen igen.

“Är det någon där som hör mig!! Hallå!!”, fortsätter han och lyssnar.

Inga ljud hörs förutom hissmusiken. Vianne sätter sig på golvet.

“Det är inget att oroa sig för, det kommer hjälp, det är många som använder hissen.” säger Viggo och ser på klockan. “Kanske inte så här sent men...ta det lugnt bara.”

Han ställer ned sin portfölj och tar av sig rocken, så tar han upp telefonen igen. Den är död. Han lägger ned den och går fram mot nödknappen.

“Ska inte den här fungera?”

“Den kanske bara är fejk.”

Han ser på henne.

“Ja, den kanske är där bara så att man inte ska få panik.”, fortsätter hon.

Viggo skakar på huvudet som om hon sagt något idiotiskt.

“Hallå!!!”, han ropar så högt han kan.

“Jag läste faktiskt förra veckan att det har skett 14 dödsfall med koppling till personhissar, i länder med mer än en halv miljard invånare totalt.”

“Jaha.”, svarar han ointresserat.

“Det gör hissen till världens säkraste transportmedel.”

Han ser tomt på henne och trycker på knappen, det sprakar till. Vianne gör en grimas.

“Jag vore jätteglad om du inte gjorde sådär.”

Hon tar av sig sin tröja. Hon har ett urringat linne under. Viggo kastar en blick på hennes bröst, när han tittar bort möter han hennes blick.

“You have to let go of everything you´re affraid to loose.”

“Va?”

“Du måste släppa allt som du är rädd att förlora.”

Hon pekar på texten på sin tröja.

“Jo jag kan engelska.”, säger Viggo surt.

“Det är från Star Wars, den är min sons.”, förklarar Vianne. “Han bor på Nya Zeeland. Djurskötare. Jag är inget fan av Star Wars men av min son. Tröjan påminner om honom, fånigt va? Tycker du om djur?”

“Jag vet inte, jag har inga.”

“Jag gillar inte ormar.”, fortsätter hon.

“Det finns inga ormar på Nya Zeeland.”, svarar han.

Hon ler mot honom.

“Du jag är inte så sugen på att kallprata, ta inte illa upp.”, han vänder sig något från henne.

“Det är ok.”, hon börjar rota i sin väska.

Viggo står framför spegeln och ser ser på sitt sammanbitna ansikte.

“Hur länge tror du att syret räcker?”, frågar Vianne.

Han vänder på huvudet och stirrar på henne.

“Jag skojar bara.”, säger hon och ler retsamt.

“Herregud det handlar antagligen bara om några timmar så kommer det folk.”, svarar han irriterat.

“Det är helg, ingen kommer förrän på måndag.”

Viggo ser på henne och inser att hon har rätt. Vianne tar upp något som ser ut som ett cigarettpaket och öppnar det.

“Du kanske inte ska röka här.”, säger han.

“Det är för tänderna.”

Hon tar upp något ur paketet och sätter på fingret, så gnuggar hon det mot sina tänder.

“Det luktar mentol.”, säger hon och gnuggar vidare. ”Vill du ha en?”

“Nej tack.”

Vianne gnuggar tänderna. Hissmusiken maler i bakgrunden. Viggo har svårt att stå still. Han går fram till knapparna och börjar trycka frenetiskt på dem.

“Helvetes jävla hissjävel!!!”

Han sparkar till dörren med foten.

“Aj som...!!”, han grimaserar och håller om foten.

“Ska du inte sätta dig?”, frågar hon.

Han svarar inte. Hon flyttar sig lite åt ena hörnet.

“Det finns plats.”

“Jag är...jag måste... jag behöver en toalett!”, utbrister han.

“Jaha...Oj! Okej...är det...?”

“Kissa...jag behöver kissa!”

Vianne letar i sin väska och får upp en halvfull flaska vatten. Hon dricker upp det som är kvar och räcker flaskan till honom.

“Ta den här.”

“Jag kan inte kissa i den där.”, säger han och stirrar på flaskan.

Vianne rycker på axlarna. Han går fram och tar flaskan.

“Kan du vända dig om?”

“Ja visst.”

Hon reser sig och vänder ryggen mot honom. Han ser på flaskan och inser att han inte har något val. Han knäpper upp byxorna och vänder sig in mot hörnet. Det börjar skvala och

Viggos ansikte slappnar av. Vianne nynnar med i musiken för att överrösta ljudet. När han är klar ser han sig omkring och vet inte var han ska ställa flaskan.

“Har du korken?”, frågar han.

Vianne ger honom den och en våtservett. Han tar den.

“Tack.”

“You´re welcome.”

Han skruvar på korken och ställer flaskan i sin portfölj, stänger den och placerar den i hörnet.

“Det skulle varit värre om det var jag.”, säger hon och ler mot honom, så sätter hon sig igen.

Han lägger sin rock på golvet och sätter sig också.

“Jag hatar små utrymmen.”, säger han.

De sitter tysta.

“Och hissmusik.”, fortsätter han.

“Den är lugnande.”

“Den är hysterisk.”

“Tystnaden hade varit värre.”, säger hon.

Han ser på henne.

“Varför ska du upp till taket nu, på kvällen?”

Hon svarar inte.

“Du är väl inte en sån där självmordstyp va?”, fortsätter han.

Hon svarar fortfarande inte.

“I så fall var det tur för dig att hissen stannade.”

Hon ser på honom.

“Har du varit däruppe?”, frågar hon.

“På taket? Nej jag hatar höjder.”

“Det är mycket som du hatar.”

“Nej bara trånga utrymmen, hissmusik och höjder, annars gillar jag allt.”

Hon ler.

“Har du nåt sött?”, frågar hon sedan.

“Va?”

“Jag har lågt blodsocker.”

“Jaha, vänta...”

Han tar portföljen och måste ta upp flaskan med urin och under den ligger ask finare choklad. Han ställer snabbt ned flaskan och ger henne asken.

“Här.”

“Oj, fint ska det vara.”

“Den är från en kund.”

Vianne öppnar den och tar en bit. Hon blundar. Han ser på medan hon njuter med slutna ögon.

“Vill du ha?”, frågar hon och öppnar ögonen.

“Nej tack.”

“Du menar vi borde spara ifall vi blir kvar här hela helgen.”

Han ser på henne men säger inget. Vianne tar en bit till och stänger sedan asken. Hon smaskar och njuter av chokladen.

“Jag har beställt en laddare som inte behöver el, till telefonen, tänkte att den kunde vara bra att ha. Den ligger hemma på bordet.”, säger han irriterat och rycker åt sig chokladen. ”Livets ironi.”, han tuggar sammanbitet på chokladen. “Har du någon hemma som undrar om du inte kommer hem?”

“Min man är bortrest.”, svarar hon kort.

Viggo nickar. Hon ser på honom.

“Okej. Jag kan inte ljuga. Han är död.”

Viggo ser förvånat på henne.

“Ursäkta...”

“Det är inte ditt fel.”, svarar hon och vänder bort huvudet. “Det är länge sen.”

“Jag beklagar i alla fall.”

Hon ser på honom.

“Ska vi göra en deal? Inget förflutet.”

“Inget förflutet?”

“Nej inget förflutet medan vi sitter här i det här lilla utrymmet. Det kommer att bli för trångt.”

“Man kan inte fly sitt förflutna.”, säger han kort.

“Inte fly, göra sig av med.”, förklarar hon.

“Jag har också gjort saker jag inte är så stolt över.”

“Berätta inte.”

“Finns det saker jag ångrar? Visst, men jag skäms inte för det.”, fortsätter han.

“Jag har fullt upp med nuet.”, svarar hon kort.

“Det där är att göra det för lätt för sig. Jag menar, din man är död, jag vet inte hur han dog...”

“Hjärtattack.”

“Jag är ledsen för det. Men du kan inte komma och säga att du inte ångrar saker du sagt eller gjort, nu när han är död. Det är inget mer än att vara människa. Ta mig till exempel, jag skilde mig för sju år sedan...”

Vianne himlar med ögonen.

“Och det finns stunder då jag funderar över om det var rätt val. Då jag till och med ångrar mig.”, säger han utan att se om hon lyssnar.

Vianne tar upp en nagelfil och börjar fila naglarna.

“Nej, det var inte sant.”, fortsätter han. “Ångrar mig gör jag inte. Hon var inte lätt att leva med. Det är bättre nu, nu är vi vänner. Vi har ju ett barn ihop och då får man bita ihop. Nej du, det hade inte varit bra om jag stannat kvar! Ojoj! Du vet, hon lockade inte fram mitt bästa jag utan ett jag som var tråkig, om du förstår vad jag menar? Okej, jag kanske inte är världens roligaste men jag har mina stunder.”

Han ser på henne och upptäcker att hon filar naglarna frenetiskt.

“Eller ta dig själv som exempel, du hade planer på att hoppa från taket, kanske, jag vet inte, men säg att det var så. Det är så slutgiltigt. Du gör dig av med möjligheten att ångra dig och lämnar skulden till andra. Och det mest vansinniga är att de kommer gladeligen ta emot den! Människan älskar skuld, eller snarare den är en del av oss, nåt vi kan känna igen varandra i. Vi möts i den!”

Vianne lägger ned nagelfilen och ser sig omkring.

“Är det jag eller har väggarna kommit närmare?”, säger hon och tar ett djupt andetag.

“När vi ändå sitter här, jag menar jag är intresserad av att höra vad det är som gör att du inte vill vara människa?”, fortsätter han och vänder sig mot henne.

“Du gillade ju inte att kallprata.”, svarar hon kort.

Han rycker på axlarna.

“Okej, jag ska berätta...”, säger hon.

Han ser intresserat på henne.

“En gång fastnade jag i en hiss med en man som inte förstod vitsen med att göra sig av med sin egen historia. Han envisades med att gräva där han stod och till slut hade han grävt så djupt att han aldrig kom upp.”, hon ler mot honom.

Han ser trött på henne.

“Du är jävligt envis vet du det.”

Hon reser sig upp och tar av sig ena skon, slår den mot högtalaren tills musiken tystnar.

Så tar hon av sig andra skon och sätter sig igen. Viggo ser på henne, förvånad över utbrottet.

“Just den där låten, jag tål den inte.”, förklarar hon.

“Var det verkligen en låt?”, frågar han ironiskt.

Hon börjar skratta. Viggo ler och kommer på något, han tar sin portfölj och tar upp en flaska whisky.

“Den var till en kund. Men va fan...”, säger han och häller upp i korken och ger henne.

Hon sveper den. Han häller upp igen och sveper den själv, sedan häller han upp en varsin till.

“Tänkte du hoppa från taket?”

Hon ser på honom.

“Tänkte du kissa på golvet om jag inte haft flaskan?”

“Okej. Jag ger upp.”, säger han och dricker ur korken.

Vianne får syn på rullarna som ligger på golvet.

“Vad är alla rullarna för något?”

“Det är ritningar. Jag bygger hus.”

“Får jag se?”

Viggo tar upp en ritning som han vecklar ut.

“Här är det nya Jarlatornet som ska bli Nordens högsta.”

“Var du inte höjdrädd sa du?”

“Jag ska inte bo där. Jag är bara arkitekten.”

“Men du kommer väl att behöva vara där när de bygger, ibland?”

“Den dagen den sorgen, som man säger.”

“Du skjuter upp det.”

“Du säger inget förflutet, jag säger ingen framtid.”, säger han och ser bestämt på henne.

“Framtiden är svårare att fly ifrån. Man kommer ikapp den hur man än gör.”

“Vad hände med nuet?”, frågar han.

Hon ser på honom.

“Du har rätt.”,

Hon ser på ritningen.

“Det ser ut att bli fint.”

“Jag hoppas det. Det kostar en hel del.”

“Det blir dyra lägenheter.”

“Jag antar det.”

“Så de är inte till för alla.”

“Det är inte mitt problem.”, svarar han.

“Du är bara arkitekten.”

Han nickar och rullar ihop ritningen igen.

“Funderar du på att flytta eller? Jag kanske kan ordna en lägenhet åt dig. Innan de går ut på marknaden.”, säger han och ser på henne.

“Jag har just köpt ett hus.”, svarar hon.

“Jaha, var då?”

“Eller jag har fått en mark som jag ska bygga ett hus på.”

Hon ser på honom.

“Jag kanske ska anlita dig som arkitekt. Det ska bli ett hus man kan växa i. Inte klaustrofobiskt som den här hissen.”

“Ska du ha det som bostad?”, frågar han.

“Och ateljé, jag gör lampor.”

“Okej.”

“Jag har några bilder på mobilen.”, säger hon och tar fram mobilen.

Hon bläddrar fram bilder på lamporna och visar honom. Viggo nickar gillande.

“Jag gör de i papier mache men de ska bli i glas så småningom när jag får råd.”, förklarar hon.

“Jag köper en.”

Hon ser förvånat på honom.

“Vilken?”

“Om vi kommer ut härifrån får du göra en speciell åt mig så köper jag den!”, säger han och räcker fram handen.

“Okej.”, svarar hon och tar hans hand. ”Muntligt avtal gäller.”

Han ler och ger henne korken med mer whisky. Hon dricker. Han dricker också och häller upp en varsin till.

“Nästan som man önskar att musiken var kvar nu.”, säger han.

Vianne tar upp sin mobil och sätter på en låt.

“Vem är det som sjunger?”, frågar han.

“En vän till mig.”

De lyssnar och dricker en varsin kork till. Vianne sjunger med.

“Dansa?”

Hon reser sig och sträcker ut handen. Viggo tvekar.

“Ingen ser. Jag menar om du inte dansar bra.”, försäkrar hon.

Han reser sig. Vianne dansar vilt, snurrar och svänger med armar och kropp. Viggo rör sig lite stelt. Han är inte helt bekväm med den rockiga rytmen. Vianne tar tag i hans hand och börjar bugga med honom i det smala utrymmet. Han blir ivrigare och dansar allt vildare. Låten tar slut och Viggo tar whiskyflaskan och dricker en stor klunk. Han ruskar på sig efteråt och räcker flaskan till Vianne.

“Du det kanske inte var så smart, med tanke på syret alltså. Vi kanske ska ta det lite lugnt.”, säger han och torkar bort svetten ur pannan.

“Det var ju ingen fara sa du?”

Han undviker hennes blick.

“Nej nej. Men i alla fall, för att vara på den säkra sidan.”

“Finns det en sån.”, säger hon.

Viggo svarar inte. Han tar en klunk till av whiskyn och ger henne flaskan.

“Jag tror att jag inte skulle ha druckit så mycket.”, säger hon och skakar på huvudet.

“Okej.”

“Och jag kan nog inte göra det i en flaska.”, säger hon och ser ursäktande på honom.

Han fattar plötsligt.

“Jaha! Okej...då så...vad kan du...”, han ser sig omkring men kommer inte på någon lösning. “Och du kan inte hålla dig?”

Vianne skakar på huvudet.

“Jag vill helst inte göra det på golvet, för sen ska vi sitta här...”

“Vi kommer på något.”

Han ser på portföljen och tvekar lite men tar upp den och tömmer den på innehåll, sedan ger han den till henne.

“Jag köper en ny.”, säger han.

“Jag köper en ny.”, svarar hon. “Vänd dig om.”

Han vänder sig om och Vianne drar ned byxorna och försöker hålla portföljen öppen medan hon ska sätta sig på huk men det är svårt.

“Jag behöver hjälp.”, säger hon.

Viggo vänder sig om.

“Men om du kan blunda!”, fortsätter hon.

Han blundar. Hon ger honom portföljen och han sätter sig ned på huk bredvid henne. Hon för in portföljen under sig.

“Du får gärna sjunga om du vill.” , säger hon.

“Det behövs inte.”

“Jo!”

Viggo börjar nynna på någon låt. Vianne kissar i portföljen. När hon är klar reser hon sig och stänger den, skjuter snabbt in den i hörnet. Viggo reser sig.

“Tack.”, säger hon och sätter sig.

Hon lägger tröjan som kudde och lutar huvudet mot den. Viggo tar av sig kavajen och sätter sig bredvid henne. Det är obekvämt med tröjan och hon fixar med den men det blir inte bra.

“Är det okej om jag...?”, frågar hon och ser på Viggo.

“Visst.”

Hon lutar huvudet mot hans axel. De sitter tysta en stund.

“Sov om du vill.”, säger han.

Hon blundar. Hennes andetag blir lugnare. Han tar kavajen och lägger över dem båda som ett täcke. Så lutar han huvudet mot väggen och blundar. Det blir alldeles tyst förutom ett vinande ljud från springan i dörren.

“Det är ingen fara med syret. I såna här hissar finns det alltid springor och glipor.”

Han tar ett djupt andetag och slappnar av. De sitter tysta och blundar.

“Du...”, säger hon utan att se på honom.

“Ja?”

“Om det här var allt...”

Han ser på henne.

“Vad menar du?”

“Om det tog slut här, skulle det vara tillräckligt?”

Han ser rakt fram, svarar inte. Vianne öppnar ögonen och ser på honom.

“Du svarar inte.”

Han ser på henne och kysser henne plötsligt. Hon blir först förvånad sedan kysser hon honom tillbaka. De stannar i kyssen, avbryter den, ser på varandra, fortsätter den, ser på varandra igen. Vianne tar av sig linnet och Viggo drar av sig tröjan. De faller ned på golvet, han får av sig sina skor och byxor och hon drar av sig sin kjol. Han smeker henne över brösten. Det sprakar till i högtalaren och hissmusiken börjar låta igen. De fortsätter smeka varandra men till ljudet av hissmusiken blir det komiskt. Vianne börjar skratta. Viggo sjunker ned bredvid henne. Hon lägger sig bredvid honom med huvudet på hans arm. Musiken vaggar de till sömns.

Medan de sover startar hissen. Den rör sig uppåt, våningsplan efter våningsplan.

När den kommer till taket öppnas dörrarna vid deras huvuden. Vianne vaknar och ser sig omkring. Hon väcker Viggo och drar på sig tröjan. Han sätter yrvaket sig upp.

“Kom!”

Hon går ut på taket i tröja och underkläder. Viggo följer efter klädd i strumpor, kalsonger och skjorta. Det är gryning. På taket är det fullt med växter, en grön trädgård och nedanför lyser ljusen från staden. Vid kanten står det pallar med odlingar.

“Ta med dig flaskan.”, säger hon.

Viggo tar whiskeyflaskan.

“Inte den! Den andra.”

Viggo ser oförstående på henne men tar flaskan med urin och går ut på taket. Vianne har gått fram till pallarna vid kanten av taket.

“Kom!”, ropar hon.

Viggo tvekar. Nedanför sprider staden ut sig under morgondimman och solen rör sig just ovanför horisonten. Det ser magiskt ut och han närmar sig henne.

“Du vet att urin är det bästa gödslet. Guldvatten kallar man det.”, säger hon och ler mot honom. “Häll det på jorden. Jag har satt tulpanlökar.”

“Är allt det här ditt?”, frågar han.

“Inte mitt, jag jobbar med att anlägga trädgårdar. Där det behövs. Och du ser de där trälådorna därborta. Det är bikupor. Vi är en grupp trädgårdsodlare som ser till att bina förökar sig i stan.”

“Jag trodde du gjorde lampor?”

“Det gör jag också. Häll på det nu!”

Han skruvar av korken på flaskan och häller innehållet över jorden.

“Nu kommer det att växa bra.”, säger hon och ler. “Hjälper du mig att vattna?”

Hon går fram till en slang och börjar linda upp den. Han hjälper henne.

“Jag sätter på vattnet.”, säger hon, ger honom slangen och går bort till en pump där hon skruvar på vattenflödet.

Vattnet sprutar ur slangen och Viggo riktar den mot växterna. Vianne går fram till en av odlingspallarna och plockar bort lite ogräs. Han riktar slangen mot henne och hon skriker till när hon får det kalla vattnet över sig. Han ler stort och riktar sedan slangen mot växterna.

Filippa Pierrou är regissör, manusförfattare och novellist. Jobbar med flyktingar. Recenserar främst romaner för AB Kultur.