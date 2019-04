Därför är Aviciis musik odödlig – AB kultur minns den svenska stjärnan ett år efter hans död

Den 20 april 2018 hittas Tim "Avicii" Bergling död utanför staden Muskat i Oman. Ett år har passerat. Ett år av saknad, sorg och besvikelse att vi aldrig någonsin kommer att få ta del av det speciella universum som kallas Avicii igen.

Tim Bergling var just det. Speciell. Jag har arbetat som DJ i hela mitt vuxna liv. Spelat min och andras musik för tusentals människor runt om i hela landet över 25 år. Jag är musikälskare sedan barnsben. Suttit ihopkrupen framför min pappas gamla skivspelare, snurrat på vinylskivorna, plöjt genom 70-talsproggen, 60-talsrocken och hamnat i discoerans glanstid i slutet av 70-talet. Jag har alltid höjt volymen till max. Allt för kicken. Allt för känslan. Allt för att den där speciella sinnesstämningen av eufori skulle äga rum. I min ungdom jagade jag de hetaste dansgolven, den tryckande hettan av passionerade dansande kroppar och glädjen över att spela musiken, kväll efter kväll.

Avicii var allt det. Fast upphöjt i hundra. Sällan har vi i populärkulturen och i modern musikhistoria skådat en sådan virtuos till musikgeni som Tim Bergling. Hitsen fullkomligen haglade. "Wake me up", "Waiting for love", "Levels", "Hey Brother" och "Addicted to you". Listan kan göras lång.

Men, det är den förkrossande "Without you" som skapar sådana gigantiska musikaliska svallvågor efter hans tragiska död att man som lyssnare tar in text och musik lite extra.

"Without you" är, med en perfekt Sandro Cavazza på sång, kanske Avicii´s största bedrift som låtskrivare, producent och DJ. Det finns tre viktiga byggstenar som gör den till en av vår generations absolut största danslåtar.

Först är den outsägligt sorglig. Den vemodiga texten om förlust och borttappad kärlek, fick naturligtvis nytt ljus när Tim gick bort och där man som lyssnare lätt kan applicera berättelsen som en sorts av farväl.

För det andra är låten en otroligt stark upplevelse på ett dansgolv. Den är som gjord för att dra alla reglage, rattar och spakar på ett mixerbord i botten. Låta VU-mätaren stå och lysa knallrött. Där basen känns in i den djupaste av mänskliga brunnar. Och där det är helt omöjligt att stå still. "Without you" är, som vi säger på fackspråk, en riktig dansgolvsrökare.

För det tredje är det en resa in i en DJ´s innersta väsen. Den gör någonting med oss. Vi som står där och försöker få er att dansa hela natten lång. Ibland är det svårt, ibland är det lättare. När vi spelar Avicii´s "Without you" känner vi er. Vi upplever kraften av den böljande folkmassan. Bröstet vibrerar av tryckvågen. Det är en låt som DJ´s älskar att spela. Det visste Tim Bergling.

Hela världen omfamnade Avicii men ingen ville krama Tim Bergling.

I Avicii´s sista instagraminlägg från den 4 april 2018 går han på vatten. Texten lyder "It´s always sunny in California". Han ser smal och solbränd ut. Huvudet är sänkt och han bär på en ryggsäck. Tim är på väg någonstans. Eller så har han precis kommit hem från en resa.

Femton dagar senare hittas hans kropp i Oman. Världen stannar. Sociala medier exploderar. Hur kunde det ske? Hur var det möjligt? Avicii hade ju världen för sina fötter, han var mångmiljonär och reste över hela jordklotet med sin musik.

I dokumentären "Avicii, True stories" klarnar bilden något. Hela världen omfamnade Avicii men ingen ville krama Tim Bergling. Han var en ensam ung man som ständigt var omgiven av människor som på något sätt ville sko sig på hans lycka och ekonomiska framgångar. Det tärde på honom. Så mycket att han blev beroende av alkohol och starka mediciner.

Det har snart gått ett år. Snart har 365 dagar passerat utan Avicii. Men på dansgolven, i vardagsrummen, på restaurangerna, i husvagnen, i bilen, på cykeln och i våra sinnen lever han kvar. Snart äntrar jag som DJ på en nattklubb igen. Jag trycker på play som så många gånger förr och Avicii orkestrerar. Sandro Cavazza låter rösten ljuda över himlavalven: "You said that we would always be, without you I feel lost at sea, through the darkness you hide with me, like the wind we will be wild and free".

Christian Stjernström

bor i Kungsgården, är disc-jockey, magister i film- och litteraturvetenskap och högstadielärare i Sandviken.

Fotnot: Den 10 april släpps Aviciis nya singel "SOS". Den är en av 16 nya låtar som Tim Bergling hann producera innan han gick bort. Team Avicii, som bland annat består av Salem Al Fakir, Carl Falk och Vincent Pontare, har färdigställt albumet "TIM" som släpps i juni.