Flygskam, stöddjur och menscertifiera – här är listan med alla nya ord 2018

Årets första tävlande, i bokstavsordning, är det matrelaterade ordet aquafaba. Ordet myntades 2015; de flesta nyord måste ju ha några år på nacken för att kunna etablera sig. Det som gör aquafaba så oväntat är dess främmande form, trots att det betecknar något vardagligt. Det syftar nämligen på bönspad, alltså vätskan som man häller av sina bönor eller kikärter. Det kan mycket väl ha skapats för att få produkten att framstå som lite mer lockande: att bönspadet, eller aquafaban, inte ska kastas, utan användas i bakning.

Det vi precis hörde var cyberhygien, som inleder årets första teknikblock. Tekniken är alltid ett populärt tema på nyordslistan, för ny teknik behöver nya ord. Härnäst ska vi få höra orden dm:a, alltså att skicka direktmeddelanden online, och e-krona, en föreslagen digital valuta. Men först ska vi kombinera den digitala och den fysiska världen i bidrag nummer fem, som heter just digifysisk!

En varm applåd för flossa, årets trendiga dansrörelse! Ska man tro bettingsajterna är flossa en modefluga som inte kommer klara sig så länge. Vissa ord lever förstås vidare och kan hamna i konventionella ordlistor som SAOL, men för dagsländorna är årets show förmodligen höjdpunkten i livet. Så fungerar språkutvecklingen! (byt kort)

Vårt nästa ord är flygskam, årets första kandidat från det politiska fältet. Politiken präglar ju det offentliga samtalet, inte minst under valår. Som ni hör på namnet handlar flygskam om känslan att man inte borde åka flygplan för miljöns skull. Efter det kommer vi att få höra gal–tan-skala, som kommer från politiska analyser snarare än sakfrågor. Lite senare får vi också höra mandatpingis från samma fält. Mandatpingis är en personlig favorit, men det är – tyvärr – knappast en kandidat till konventionella nyordslistor.

Kära publik, det var årets 33 bidrag, från aquafaba till whataboutism! Behöver ni en snabbrepris så finns den här intill, och ni kan också gå in på Språkrådets eller Språktidningens webbplatser för att läsa igenom alla ord och definitioner i lugn och ro. Där kan ni också skicka in era egna nyordsförslag. Nu är det ni där hemma som avgör: vilket nyord är årets bästa?

Alexander Katourgi

är språkvetare och översättare, kommer från Hälsinglands riviera och lever sitt liv i Uppsala.

Aquafaba. Spad från baljväxter, oftast kikärtor, som kan användas i stället för äggvita i matlagning. Bildat till latinets aqua, ’vatten’, och faba, ’böna’.

Beslutsblindhet. Oförmåga att upptäcka manipulering av åsikter och ställningstaganden.

Bokashi. Metod där matavfall komposteras genom fermentering. Inlånat från japanskan.

Cyberhygien. Rutiner för sund it-­säkerhet.

Digifysisk. "Som kombinerar digital närvaro och fysisk närvaro".

dm:a. Skicka direktmeddelande på exempelvis Instagram, Facebook och Twitter. Inlånat från engel skans dm, som är en initial förkortning av direct message.

e-­krona. Föreslagen digital centralbanksvaluta som allmänheten ska kunna handla med som ett komplement till kontanter.

Explainer. Kort film eller bildsekvens som förklarar ett visst skeende och som visas på nätet.

Flossa. Utföra dansrörelse där raka armar svängs från sida till sida samtidigt som höfterna svängs från sida till sida. Av engelskans floss, ’använda tandtråd’. Rörelserna i dansen påminner om de rörelser som görs vid användning av tandtråd.

Flygskam. Känsla av att det ur miljösynpunkt är en förkastlig handling att flyga.

Förpappring. Organisationskultur där det ständigt ställs krav på dokumentation. Begreppet lanserades av språkvetaren Johan Hofvendahl. Det fick under 2018 stor spridning genom filosofen Jonna Bornemarks bok Det omätbaras renässans.

Gal–tan­skala. Skala där politiska partier delas in efter olika värderingsparametrar.

Gensax. Teknik för att modifiera arvsmassa.

Incel. Person i ofrivilligt celibat som anser sig sexuellt oattraktiv på grund av rådande samhällsvärderingar. (Incel används ofta om en rörelse som främst består av unga män och som på nätet ger uttryck för fientlighet riktad mot sexuellt aktiva personer.)

Intryckssanera. Ta bort sådant som riskerar att störa koncentrationsförmågan.

Lårskav. Hudirritation mellan låren.

Mandatpingis. Rösträkning där små förändringar gör att mandat studsar mellan olika partier. Menscertifiera. Säkerställa eller intyga att det tas hänsyn till kvinnors menstruation på bland annat arbetsplatser.

Någonstansare och varsomhelstare. Person som har respektive saknar stark förankring till en viss plats. (Bildade utifrån journalisten David Goodharts uttryck anywheres och some wheres, som lanserades i boken The road to somewhere (2017).)

Mikrootrohet. Det att svika en partner som lovats trohet, men där sveket betraktas som mindre allvarligt än en sexuell relation med en annan person.

Nollavfall. Strävan att inte producera något avfall som inte kan återvinnas eller komposteras.

Nätläkare. Digital tjänst där diagnoser ställs av läkare som har kontakt med patienterna över nätet.

Pyramidmatta. Matta täckt av uppstickande pyramidformer i gummi som placeras vid järnvägsspår för att förhindra att personer genar över spårområdet.

Självoptimering. Strävan efter att uppnå största möjliga förbättring.

Språkplikt. Krav på asylsökande att delta i undervisning i svenska.

Spårpixel. Datorprogram som kartlägger hur användare surfar på nätet.

Stöddjur. Djur som används för att ge emotionellt stöd vid bland annat resor.

Swishjournalist. Journalist som finansierar sin verksamhet genom bidrag som samlas in genom appen Swish.

Techlash. Reaktion mot stora företags dominans på internet och mot teknologins stora betydelse i vardagslivet.

VAR. System för videogranskning i fotboll. (Av engelskans video assistant referee.)

Välfärdsbrott. Brott som går ut på att utnyttja bidragssystem.

Whataboutism. Argumentationsteknik som går ut på att bemöta kritik mot en viss företeelse med att jämföra den med en annan företeelse.