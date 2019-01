Fredrik Björkman: Därför har jag gjort slut med utropstecknet, den extroverta fjanten

En kulturredaktör måste kunna uttrycka sig utan att skrika. Om jag inte kan säga det jag vill med väl avvägda ord så blir inget bättre av att klämma dit ett gapigt skiljetecken.

Utropstecknet ba: kolla på mej kolla på mej, kolla vad jag tycker.

Utropstecknet är överskattat. En skrikig och extrovert jävla fjant.

Det är skiljetecknet som tar av sig på överkroppen och brölande hytter med en arg demonstrationsskylt.

Utropstecknet är den där jobbiga jäveln på personalmötet som alltid måste säga nån spydig truism till chefen.

Gå och lägg dej, du har druckit för mycket, utropstecknet.

Nä tacka vet jag den tydliga punkten, det sansade kommatecknet och det intresserade frågetecknet. Och någon gång det akademiskt högdragna semikolonet som bor på ett gods, klär sig i tweed, äger ett flertal vackra encyklopedier och kör Jaguar.

Den norska författaren Erlend Loe, en av min ungdoms favoriter, har någonstans sagt att den som ägnar hela sitt liv åt professionellt skrivande får använda ett enda utropstecken, en enda gång i livet. Vilket också återspeglas i hans tillbakalutade och helt vrickade stil. (Lästips: debuten "Naiv. Super" förstås, men även "L" om en påhittad (?) expedition till en obebodd ö, som kompensation för att vår generation inte har åstadkommit något.)

Jag har alltid hållit med Loe. Ändå har jag hittills tillåtit mig själv att använda i alla fall ett utropstecken per artikel. Det tyder på en dålig karaktär jag nu vill göra upp med.

Så i fredags tog jag alltså beslutet att ha en ”vit månad”, fri från det förhatliga tecknet. Jag slutade cold turkey som engelsmännen säger, inspirerad av Jessika Gedin, som pratade om överanvändningen i ”Spanarna” i P1.

Problemet efter 10 000 timmars professionellt skrivande är att fingrarna lever ett eget liv. Hjärnan skickar ner en formulering till händerna, som ska hacka in texten i datorn. Fingrarna ba: "Ok, vi fattar vad du menar, men vi tänker göra en egen tolkning av budskapet. Vi är väl också konstnärer." Oj, där var fingrarna – på riktigt – nära att kuppa in ett utropstecken igen fast hjärnkontoret har utfärdat nolltolerans.

Det blir spännande att se hur mina texter förändras av detta lilla projekt.

Jag hade två återfall i måndags. Inte i tidningen, men i två chattkonversationer smög sig utropstecken in. En med AB kulturs teaterskribent Max Hebert och en med min hustru. Usch.

Men det är bara på det igen. En dag i taget. Det här ska gå.

Det blir spännande att se hur mina texter förändras av detta lilla projekt. Kanske kommer de att kännas mer sofistikerade under den kommande månaden. Kanske tråkigare. Kanske kommer du inte att märka nånting.