KRÖNIKA: Prodigys genialt galna sångare Keith Flint är död, men han ska leva för evigt

I slutet av 1980-talet stod den brittiska dansmusikscenen ganska still. På topplistorna låg band som Duran Duran, Modern Talking, The Cure och Fine Young Cannibals.

Den musiken som spelades på Londons dansgolv kom huvudsakligen från det stora landet i väst. På de brittiska klubbarna spelade engelska DJ´s som Paul Oakenfold och Danny Rampling låtar av Chicagobaserade artister och producenter som Larry Heard och Jesse Sanders. I Storbritannien lyste den inhemska elektroniska dansmusiken med sin frånvaro.

I början av 1990-talet var måttet rågat. Engelska DJ´s och arrangörer hade tröttnat på att vara lillebror till Amerikans skörd av duktiga producenter och artister inom den elektroniska sfären. Det var dags att ta saken i egna händer.

Richard Russell, Nick Halkes och Tim Palmer slog ihop sina kloka entreprenörshuvuden och startade, idag det beryktade, skivbolaget XL recordings. Det var 1989 och bara två år senare skrev de ett lukrativt kontrakt med det nya, oprövade dansmusikkollektivet The Prodigy.

En smått genialisk potpurri av drum´n bass, eletronika, stora ljudmattor, farliga baskaggar, konstiga vinylsamplingar och ofta med inslag av tuffa men melodiösa ljudslingor.

The Prodigy bestod av Liam Howlett, Maxim, Leroy Thornhill och Keith Flint. De fyra Essexgrabbarna tog världen med storm.

1992 släpps The Prodigy Experience på XL recordings och den elektroniska dansmusiken från Storbritannien tar över hela jordklotets topplistor. En ny genre föds, Big Beat. En smått genialisk potpurri av drum´n bass, eletronika, stora ljudmattor, farliga baskaggar, konstiga vinylsamplingar och ofta med inslag av tuffa men melodiösa ljudslingor.

Geniet bakom födseln av den här nya dansmusikgenren är Liam Howlett. En kompromisslös producent som med lekfullhet skapade en ny sorts musikgenre där man inte alls var rädd för nya influenser inom dansmusiken och där man, framförallt, hade slutat titta västerut på USA. Liam Howlett och The Prodigy gick till sig själva, stannade kvar hemma i Essex och skapade dansmusikhistoria på helt egen hand.

En helvetisk resa rakt ned i Dantes inferno. En stundtals otäck och påträngande sammansättning av kompakta trummor och Keith Flints galna skrikande.

The Prodigy blev världsstjärnor. 1994 kom det stora genombrottet med skivan "Music for the jilted generation". Leken med samplingar från rockmusiken resulterar i ett argare, hårdare, rakare och våldsammare sound. Här trängs metal, hiphop och futurism.

Allt är förpackat i ett drogliberalt rave-landskap som är omöjligt att värja sig mot.

Och Keith Flint, före detta bakgrundsfigur och dansare i The Prodigy, tar större och större plats. Med sin energiska dansstil och säregna utseende blir han en naturlig del av The Prodigys nästa, storsäljande album. "The Fat of the land" släpps 1997 och blir unisont hyllad av såväl press som fans.

Efter det blir ingenting sig likt. Keith Flint blir gruppens fixstjärna och The Prodigy säljer ut arenor över hela världen. Hitsen som följer på albumet är många, men Firestarter lyser starkast. En låt som Flint gör till sin egen. En helvetisk resa rakt ned i Dantes inferno. En stundtals otäck och påträngande sammansättning av kompakta trummor och Keith Flints galna skrikande. Det är svårt att bli oberörd av Firestarter och singeln skapade en mytisk prägel på bandet som efter Fat of the land inte producerade en skiva på över sju år.

The Prodigy fortsätter att släppa flertalet skivor under 2000-talet och det senaste albumet No Tourist kom så sent som 2018. De turnerar flitigt och är ett av de hårdaste arbetande band som man kan bevittna på en scen. Keith Flint med kompani verkade outtröttliga och alltid nyfikna på morgondagens dansmusiksound och hur de själva kunde utveckla sig, söka ny referenser och kanske även skapa helt nya.

Den 4 mars 2019 hittas Keith Flint död hemma i sin bostad. Med all sannolikhet kommer inga fler turnéer eller skivor av The Prodigy. Med Flints bortgång är det över. Resan har nått sin vägs ände.

Tredje spåret på senaste albumet heter "We live forever" och soundmässigt påminner den om The Prodigys största stund i dansmusikvärlden. Den skulle lika gärna kunna vara producerad mellan 1992 och 1997. Med en talangfull Liam Howlett bakom mixerbordet och en furiös Keith Flint framför mikrofonen.

I tre minuter och fyrtiofyra sekunder tror man stenhårt på budskapet som hamras fram i sann big-beat-anda.

The Prodigy kommer sannerligen att leva för evigt.

Christian Stjernström

är DJ och musikälskare sedan 1993. Upptäckte The Prodigy för första gången på en fritidsgård i Sätra i början på 90-talet. Det var ett väckelsemöte.