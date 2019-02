Ola Liljedahl: Reportrar, byggjobbare och snöskottare – alla måste få vara trygga på sina jobb

Det är lite otäckt nu med all snö på taken och, inte minst, att se alla modiga tjejer och killar som hyrs in för att klättra och skotta.

Arbeten kan vara farliga på olika sätt.

För många år sedan satt jag på Expressens redaktion. Fyra på morgonen. Radiorummet. Där hamnade ofta nyanställda som skulle härdas och arbetet gick ut på att blixtsnabbt skriva notiser till upplagorna som trycktes i gryningen.

Det är möjligt att det var Guds straff till nyanställda. Eller möjligen chefredaktörens. Strömstedt hette han.

En morgon kom en man inspringande till mig.

Han hade en kniv i handen och skrek att han hatade just chefredaktör Bo Strömstedt. Sedan stängde han dörren, låste den och satte sig med mig där inne. Kniven dragen. Galen blick. Förbannad.

På byggarbetsplatser i USA sitter skyltar där byggarbetarnas fackförening uppmanar den som ser något som ser farligt ut på arbetsplatsen att ringa en tipstelefon. Man får vara anonym. USA har mycket att lära när det gäller arbetsliv men de där skyltarna gillar jag.

För alla måste få vara trygga på sina jobb.

Reportrar, byggjobbare, snöskottare.

Jag ser nu en ung pojke, typ samma ålder som jag var i under knivdramat, klättra högt, högt upp med snöspade och önskar att jag hade en tipstelefon. Han inser nämligen inte faran själv. Jag, som drygt femtioåring, ser den däremot.

På samma sätt var det där på Expressen.

För mig blev det en kul historia att berätta vid lunchen. ”Gissa vad som hände i morse, en galning med kniv hotade mig…”

Är man 22 år är man ju odödlig.

Och, vadå, han stack mig ju inte med kniven eftersom jag blev Smarta Ola och efter en kvart fick honom att gå genom att dra den lögn jag alltid drog när jobbiga läsare hörde av sig:

”Prata med Jan Guillou på TV. Han är den ende som kan hitta sanningen.”

Förlåt förresten, Jan Guillou, hoppas han inte hittade dig – men tack för att ditt namn kanske räddade livet på mig.

Men eftersom jag var 22 och odödlig då fattade jag inte det. Någon annan måste dock ha förstått allvaret. Redan nästa morgon stod en vakt i huvudentrén och veckorna efter byggdes den om så att ingen längre kunde promenera rakt in.

För trygghet på jobbet är grundläggande. Men det är vi som varit med ett tag som måste ta ansvar för det. 22-åringar gör inte det. Som den där unga snöskottaren högt, högt däruppe på ett tak. Problemet är att vi som varit med ofta hukar, inte orkar, inte har tid.

Jag skäms för att jag femton meter under snöskottaren gjorde som vi så ofta gör i livet.

Blundade och gick vidare.

Skulle ju på gymmet…

Ola Liljedahl

