Ola Liljedahl: Varför är deo så krångligt? – jag vill ju bara dofta som min fru

Jag luktade testosteronstinn galopphäst.

Det är sant. Expediten som jag köpte deodoranten av sa att just den deodoranten hade den doften. Möjligen stanken. Jag slog hur som helst till. Fråga inte varför. Vem vill egentligen lukta häst?

Okej då, möjligen ryttaren Peder Fredricsson.

Beslutsamt körde jag in deodoranten under skjortan, upp under armhålorna och gnuggade in så mycket att det är fullt möjligt att jag hade fått en plats i sjätte loppet på Gävletravet om jag hade anmält mig.

Men jag travade hemåt istället.

Där uteblev succén.

- Oj, vad du luktar…mycket, sa frun när jag först förklarade och sedan försvarade mitt köp.

Sedan har deodoranten fått vila intill några andra med så kallad manlig doft. Jag tycker nämligen att de luktar rätt illa allihop utom möjligen en som enligt beskrivningen ”förkroppsligar en dämpad not av kvarglömda läderhandskar på en antik stol”.

Fast vem vill dofta Antikrundan? Knut Knutsson?

Jag brukar istället tjyvlåna fruns deo.

Ända tills hon nyligen förklarade vänligt men sådär frubestämt att jag skulle låta henne ha sin deo i fred för även om man har levt ihop i trettio år behöver man väl för i helvete inte dofta lika.

Hon säger sådant ibland den lilla raringen.

Irriterad gick jag till min necessär, slet fram en manlig deo och rollade allt vad jag kunde. Det vill säga jag rollade. Deon rollade inte. Kulan som ska snurra hade torkat fast 2004 vilket innebar att trettio hårstrån nu slets ut med rötterna.

Det känns ungefär som att föda barn.

Jag behövde inte blinka för att fukta mina kontaktlinser på flera timmar, om man säger så. Jag har efter detta forskat i manliga deodoranter. Det är någon variant av mysk som gäller – en stark lukt som utsöndras i körtlar som finns i testiklarna på myskhjortar, myskoxar och myskråttor.

Men vem vill dofta myskråtta som inte är en myskråtta?

Peder Fredricsson? Knut Knutsson? Jag?

Fast att döda myskhjortar för att sno testiklarna förbjöds 1979. Mysklukten framställs numera på konstgjord väg. Allt enligt denna enkla förklaring:

”En trinitro-tertiär-butyl-toluol, C6H(CH3)(C(CH3)3)(NO2)3. Den tillverkas ur tertiär butylklorid, Cl.C(CH3)3, toluol och aluminiumklorid. Det kolväte som då bildas, tertiär butyltoluol, nitreras sedan med salpetersyra och svavelsyra. Den speciella doften tycks höra samman med en symmetrisk konfiguration av tre kvävegrupper.”

Eh…tjohoo.

Varför är livet så krångligt? Jag vill varken lukta häst, myskråtta eller en konfiguration av tre kvävegrupper. Jag vill ju bara dofta som min fru.

Ola Liljedahl

ola@ordklotet.x.se