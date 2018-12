Sandström: Det här blir utmärkt, Brynäs – men visst har Dackell en del att lära

Det var lite som när Göran Persson en gång skulle bli statsminister i Sverige. Han nekade sig hes, innan han till slut blev övertalad att ändå ta uppdraget.

Samma här.

Andreas Dackell har inte känt sig mogen. Inte tyckt att han var rätt man för jobbet och även svarat nej på en rak fråga och sagt: "Det blir inte jag".

Ändå satt han där och fällde en glädjetår intill Brynäs ordförande Jürgen Lorenz och klubbdirektören Michael Campese.

Andreas Dackell var Brynäs drömkandidat till den nya tjänsten som general manager – eller sportdirektör som klubben väljer att kalla det. Nu fick föreningen som de ville.

Dackell lämnar styrelsen och får det kanske viktigaste jobbet i klubben. Att styra den sportsliga verksamheten – på alla nivåer – och kan fortsätta det arbete han själv inlett under hösten, sedan Stefan Bengtzén fick sparken.

Tillsammans med styrelsen och övrigt klubbledning har Dackell haft den obekväma uppgiften att göra sig av med tränare och spelare i en rasande takt. Allt för att bygga upp det "nya" Brynäs.

Jag skrev i nån krönika för en tid sedan att Dackell krattar för den nya sportchefen. Det har varit för sig själv – och den sportchef som ska anställas under honom till nästa säsong (det kan mycket väl bli Micke Sundlöv) – han ställt i ordning för.

Samtidigt bygger Brynäs en stor och bred organisation runt sin vd, klubbdirektören Michael Campese. Alltför stor? Det återstår att se. Men har du många ansvariga runt dig behöver du heller inte ta hela smällen själv.

Men låt oss se hoppfullt på framtiden.

Ikonen, lagspelaren, vinnaren Andreas Dackell är ett bra val och med tanke på hur lite som läckt ut i övrigt var det till slut rätt väntat och naturligt att det var Andreas Dackell som presenterades.

Och att ta tid på sig för att känna efter och låta ett beslut mogna fram är aldrig fel.

Dackell sa själv där han satt vid podiet att han fortfarande har mycket att lära och att han har ambitionen att utvecklas i sin nya roll.

En sak han kan jobba på är hanteringen av media när det gäller att svara på frågor. Under sin tid som tf sportchef har han varit mycket öppen och transparent i kontakten med mig och alla andra på Hockeypuls och GD/AB-sporten, men när han under tisdagen i Aftonbladets podcast "Hockeystudion" upprepade gånger på rak fråga svarade nej på om det var han som skulle presenteras under onsdagen trampade han snett.

Ett råd i all välmening: om du får en fråga där du inte kan säga som det är, säg varken ja eller nej.

Ljug aldrig.

"Ni får spekulera bäst ni vill, innan presskonferensen i morgon kommer jag inte att uttala mig alls i den här frågan" hade funkat utmärkt.

Här nedanför ser du intervjun med Andreas Dackell direkt efter presskonferensen på onsdagen.